Znamy wszystkie ćwierćfinalistki turnieju WTA w Wuhan

W ćwierćfinale Gauff zmierzy się z Niemką Laurą Siegemund, która wcześniej wyeliminowała Magdalenę Fręch 6:4, 7:6 (7-2).

W czwartek awans do ćwierćfinału wywalczyły również dwie najwyżej sklasyfikowane zawodniczki na liście WTA - Aryna Sabalenka (nr 1) oraz Iga Świątek (nr 2). Białorusinka pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową 6:3, 6:2, a Polka po trudnym meczu wygrała z rozstawioną z numerem 13. Szwajcarką Belindą Bencic 7:6 (7-2), 6:4.

Świątek w turniejach rangi 1000, od których ważniejsze są tylko Wielkie Szlemy, nigdy nie przegrała meczu, jeśli wygrała pierwszego seta. W czwartek serię przedłużyła do 108.

W Wuhan jej kolejną rywalką będzie Jasmine Paolini. Rozstawiona z numerem siódmym Włoszka awansowała po kreczu Dunki Clary Tauson w trzecim secie. Świątek z Paolini ma bilans 6-0.

Pozostałe pary ćwierćfinałowe tworzą Sabalenka z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną (nr 8) oraz Amerykanka Jessica Pegula (nr 6) z Czeszką Kateriną Siniakovą.

W poniedziałek w pierwszej rundzie odpadła Magda Linette, po porażce z Chorwatką Antonią Ruzic 2:6, 3:6.

Wynik meczu 1/8 finału singla:

Coco Gauff (USA, 3) - Shuai Zhang (Chiny) 6:3, 6:2.