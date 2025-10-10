10:0 w el. MŚ 2026! To nowy rekord reprezentacji

Wiele czwartkowych meczów kwalifikacyjnych zakończyło się wysokim zwycięstwem jednej z drużyn, choć nie zawsze był to faworyt.

Niespodzianek nie było w grupie G. Polscy piłkarze tego dnia grali tylko towarzysko, pokonali w Chorzowie Nową Zelandię 1:0, natomiast o punkty rywalizowali Finowie z Litwinami oraz Maltańczycy z Holendrami.

W Helsinkach gospodarze przegrywali do przerwy 0:1, ale na początku drugiej połowy znacznie przyspieszyli i ostatecznie - dzięki m.in. bramce byłego napastnika Cracovii Benjamina Kallmana - zwyciężyli 2:1.

Natomiast Holandia pokonała Maltę 4:0. Dwie bramki z rzutów karnych zdobył Cody Gakpo, a po jednym trafieniu dołożyli Tijjani Reijnders i w doliczonym czasie Memphis Depay, który z 53 golami umocnił się na prowadzeniu w strzeleckiej klasyfikacji wszech czasów holenderskiego futbolu.

"Pomarańczowi" zgromadzili 13 pkt, wyprzedzają o trzy Polskę oraz Finlandię, ale popularne „Puchacze” rozegrały jeden mecz więcej (sześć). W niedzielę kadra Jana Urbana zagra w Kownie z pozostającą bez zwycięstwa Litwą, która już nie ma szans nawet na udział w barażach.

W grupie H w Wiedniu Austriacy pokonali San Marino aż 10:0, już do przerwy prowadząc różnicą sześciu trafień. Cztery bramki tego dnia zdobył 36-letni Marko Arnautovic, który z dorobkiem łącznie 45 goli został najlepszym strzelcem w reprezentacji swojego kraju. Wyprzedził o jedno trafienie legendę tamtejszego futbolu - Toniego Polstera.

To jednocześnie najwyższe zwycięstwo Austriaków w ich historii, poprawienie osiągnięcia z kwietnia 1977 roku, gdy wygrali z Maltą 9:0, również na wiedeńskim Praterze.

Podopieczni niemieckiego selekcjonera Ralfa Rangnicka zrobili duży krok do awansu ma mundial. Po pięciu kolejkach mają komplet 15 pkt i o dwa wyprzedzają Bośnię i Hercegowinę, która - mimo prowadzenia 2:0 - tylko zremisowała na wyjeździe z Cyprem 2:2.

Bardzo ciekawie jest w grupie C, gdzie prowadzą z dorobkiem 7 pkt w trzech meczach Duńczycy i Szkoci. Oba zespoły wygrały swoje czwartkowe spotkania.

Dania zwyciężyła na neutralnym terenie w węgierskim Zalaegerszeg występującą w roli gospodarza i pozostającą bez punktu w grupie Białoruś 6:0, zaś Szkocja - choć przegrywała 0:1 - pokonała u siebie trzecią w tabeli i mającą tylko 3 pkt Grecję 3:1.

Do niespodzianki doszło natomiast w grupie L. Za taką należy uznać zwycięstwo Wysp Owczych w Torshavn nad Czarnogórą, a tym bardziej jego rozmiary. Gospodarze wygrali aż 4:0 i z dorobkiem 9 pkt zajmują trzecie miejsce w grupie.

Sprawę pierwszej lokaty zapewne rozstrzygną mające po 13 pkt lider Chorwacja i wicelider Czechy. W bezpośrednim starciu tych zespołów w czwartek w Pradze padł wynik bezbramkowy.

Drużyny z pierwszych miejsc każdej z grup awansują bezpośrednio do przyszłorocznego turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacje z drugich lokat trafią do baraży, w których dołączy do nich czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów.

Zaplanowany na 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku mundial odbędzie się, po raz pierwszy, z udziałem 48 krajów.

Wyniki czwartkowych meczów el. MŚ 2026:

Szkocja - Grecja 3:1 (0:0)

Bramki: Ryan Christie 64, Lewis Ferguson 80, Lyndon Dykes 90+3 - Konstantinos Tsimikas 62

Białoruś - Dania 0:6 (0:4)

Bramki: Victor Froholdt 14, Rasmus Hojlund 19, 45, Patrick Dorgu 45+6, Anders Dreyer 67, 78

Finlandia - Litwa 2:1 (0:1)

Bramki: Benjamin Kallman 48, Adam Markhiev 55 - Pijus Sirvys 25

Malta - Holandia 0:4 (0:1)

Bramki: Cody Gapko 12 (rz. k.), 48, Tijjani Reijnders 57, Memphis Depay 90+3

Austria - San Marino 10:0 (6:0)

Bramki: Romano Schmid 7, Marko Arnautovic 8, 47, 83, 84, Michael Gregoritsch 24, Stefan Posch 30, 42, Konrad Laimer 45, Nikolaus Wurmbrand 76

Cypr - Bośnia i Hercegowina 2:2 (1:2)

Bramki: Konstantinos Laifis 45+1, Ioannis Pittas 90+6 (rz. k.) - Nikola Katic 10, Neofytos Michail 36 (sam.)

Czechy - Chorwacja 0:0

Wyspy Owcze - Czarnogóra 4:0 (2:0)

Bramki: Hanus Sorensen 16, 55, Arni Frederiksberg 36, 71 (rz. k.)

TABELE EL. MŚ 2026

PAP