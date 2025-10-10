Aryna Sabalenka - Jessica Pegula na żywo. WTA w Wuhan. Relacja live i wynik online

Aryna Sabalenka wróciła do touru. Liderka rankingu ostatni raz grała podczas wielkoszlemowego US Open, gdzie sięgnęła po tytuł.

Teraz Białorusinka występuje w imprezie rangi WTA 1000 w Wuhan i jest już w najlepszej czwórce. Wyeliminowała Słowaczkę Rebeccę Sramkovą (4:6, 6:3, 6:1), Rosjankę Ludmiłę Samsonową (6:3, 6:2) i Kazaszkę Jelenę Rybakinę (6:3, 6:3).

O awans do wielkiego finału Sabalenka mierzy się z rozstawioną z "6" Jessicą Pegulą. Amerykanka w Wuhan pokonała swoją rodaczkę Hailey Baptiste (6:4, 4:6, 7:6[6]), Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową (7:5, 3:6, 6:3) oraz Czeszkę Katerinę Siniakovą (2:6, 6:0, 6:3).

Do tej pory Sabalenka i Pegula grały ze sobą 10 razy. W ośmiu ze starć lepsza była Białorusinka, dwa padły łupem Amerykanki.

