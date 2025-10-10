Błachowicz wspiera Gamrota! "Ucisz całą Brazylię"

Gamrot wskoczył na zastępstwo do walki wieczoru gali w Rio de Janeiro. Polak zmierzy się z ulubieńcem lokalnej publiczności. Oliveira to jedna z legend światowego MMA. W przeszłości był mistrzem UFC. Ewentualna wygrana "Gamera" przybliży go do walki o pas kategorii lekkiej. Podobnego zdania jest były mistrz dywizji półciężkiej.

- Siema Gamer. Słuchaj, życzę Ci tego, żebyś wygrał tę walkę. Masz wszystko, żeby to zrobić. Wysyłam Ci całą energię. Ucisz całą Brazylię. To jest coraz bliżej (pokazuje na pas mistrzowski UFC - przyp. red.). Gamer wygra przez decyzję, tak to widzę - powiedział Błachowicz.

Gamrot po przylocie do Brazylii odczuł, że publiczność nie będzie po jego stronie. Na media treningu fani z "Kraju Kawy" wybuczeli naszego reprezentanta. Ten jednak nic sobie z tego nie zrobił.

Poza Błachowiczem w załączonym wideo wsparcie wyrazili inny polscy zawodnicy organizacji UFC: Robert Bryczek, Michał Oleksiejczuk i Iwo Baraniewski.

Drugą naszą reprezentantką tego wieczora będzie Karolina Kowalkiewicz, która zmierzy się w drugiej walce karty wstępnej z Julią Polastri.

Gala UFC w Rio de Janeiro rozpocznie się w sobotę o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

IM, Polsat Sport