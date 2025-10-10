Brązowi medaliści MŚ oficjalnie w klubie! Pojadą z zespołem na ważny sprawdzian

Brązowi medaliści oficjalnie na pokładzie stołecznej drużyny! PGE Projekt Warszawa opublikował zdjęcie, na którym w klubowych barwach pojawili się Jakub Kochanowski i Jan Firlej. Zawodnicy reprezentacji Polski powrócili z przerwy kadrowej i pojadą z zespołem do Lublina walczyć na ostatnim turnieju przed startem sezonu PlusLigi.

- Guess Who's Back! Dobrze Was widzieć, Panowie - napisał PGE Projekt Warszawa publikując zdjęcie z zawodnikami na tle klubowego autokaru.



W zespole PGE Projektu, po wywalczeniu trzeciego miejsca w poprzednim sezonie, zaszły spore zmiany. Kapitan drużyny Andrzej Wrona oraz Jakub Kowalczyk zakończyli sportowe kariery. Z klubem rozstali się też m.in. atakujący Bartłomiej Bołądź, oraz grający na przyjęciu Artur Szalpuk i Tobias Brand. Hitem transferowym było pozyskanie Bartosza Bednorza, drużynę wzmocnił też m.in. doświadczony środkowy Karol Kłos. W klubie pozostali wspomniani Jakub Kochanowski i Jan Firlej, a także między innymi Linus Weber, Damian Wojtaszek czy Jurij Semeniuk.



W klubie doszło również do zmiany trenera. Z Projektem pożegnał się Piotr Graban, który prowadził tę drużynę od listopada 2022 roku. Zastąpił go fiński szkoleniowiec Tommi Tiilikainen.



Nowy szkoleniowiec zaprezentuje się publiczności podczas lubelskiego turnieju. Włoska Cisterna Volley oraz trzy zespoły z krajowej czołówki: Bogdanka LUK Lublin, JSW Jastrzębski Węgiel i PGE Projekt Warszawa uczestniczyć będą w najbliższy weekend w czwartej edycji międzynarodowego turnieju siatkarzy Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza w Lublinie.



Spotkania Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza w Lublinie będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport