Brzęczek zadedykował wygraną kadrowiczowi. "Miał wystąpić od pierwszej minuty"

- Cieszymy się oczywiście ze zwycięstwa. Chciałbym je zadedykować Sławkowi Abramowiczowi, który miał wystąpić od pierwszej minuty, ale kontuzja wyłączyła go z treningów. Według ostatnich informacji nie jest ona tak groźna, jak się obawialiśmy. W pierwszej połowie, prowadząc 2:0, nie zamknęliśmy tego spotkania. Drugie 45 minut było słabe w naszym wykonaniu. Były dużo niedokładności, bardzo dobre interwencje naszych obrońców i Marcela Łubika, który potwierdził, że jest doskonałym bramkarzem. To zapobiegło utracie bramki. Mamy dużo materiału do analizy – stwierdził szkoleniowiec.

Jego zespół wygrał trzeci mecz z rzędu w kwalifikacjach.

- Trudno wskazać jeden czynnik decydujący. Podchodzimy do tego z dużo pokorą. Każdy rywal jest silniejszy, więc wartość naszej drużyny będzie można obiektywnie ocenić po następnych dwóch spotkaniach (ze Szwecją i Włochami) - ocenił.

Przyznał, że w piątek potwierdziły się jego obawy dotyczące zachowań zawodników przed bramką rywali.

- Dużo było niedokładności, kiedy mieliśmy liczebną przewagę. Chcemy grać ofensywnie, ale dobra drużyna musi mieć bardzo stabilną defensywę – dodał selekcjoner.

Zwrócił uwagę na brutalną momentami grę rywali.

- Sędzia już wcześniej mógł pokazać czerwoną kartkę. Oczywiście łatwiej było grać w przewadze zawodnika, ale pierwsze minuty osłabienia rywali nie zostały przez nas wykorzystane – podsumował Brzęczek.

