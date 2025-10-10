Pierwsza sensacja siatkarskiego sezonu! Faworytki pokonane we własnej hali

Premierowa partia przyniosła zaciętą walkę obu ekip. Po wyrównanym początku (6:6, 12:12), przewagę uzyskała lepiej prezentująca się w ofensywie drużyna z Mielca (12:16). Budowlani odrobili straty po asie Agaty Milewskiej (17:17). Później ta historia się powtórzyła - przewaga Stali (19:21) została zniwelowana przez gospodynie (21:21). O losach seta decydowały dwie ostatnie akcje. Marta Pamuła wywalczyła piłkę setową, a po chwili przebicie Anny Bączyńskiej przesądziło o wygranej przyjezdnych (23:25).

Na początku drugiej odsłony mielczanki nie zwalniały tempa, a gospodynie nadal miały problemy w przyjęciu i w ataku. Poszła seria pięciu akcji wygranych przez Stal (4:9), po której mielczanki utrzymywały solidną zaliczkę (6:11, 11:17). W końcówce cztery kolejne punkty poszły na konto Stali i było 12:21. Ekipa z Mielca kontrolowała sytuację, a w ostatniej akcji Natasha Calkins przedarła się przez blok rywalek (17:25).

Łodzianki rozpoczęły trzeciego seta ze sporym animuszem (4:0). Rywalki szybko odrobiły straty (7:7), ale dalsza część seta toczyła się przy przewadze gospodyń. Mielczanki nie były tak skuteczne w ataku, jak w poprzednich partiach i popełniały błędy. Jeszcze przy stanie 19:18 miały kontakt z Budowlanymi, ale końcówka seta to pewna gra łodzianek. Piłkę setową wywalczyła Sasa Planinsec (24:19), a przestrzelona zagrywka dała gospodyniom brakujący punkt (25:20).

W czwartej odsłonie łodzianki punktowały seriami i błyskawicznie uzyskały wyraźną przewagę. Po ataku Pauliny Majkowskiej różnica doszła do dziesięciu oczek (12:2), a siatkarki Stali były wyraźnie zagubione. Na domiar złego, groźnie wyglądającego urazu doznała Magdalena Ociepa, która została zniesiona z boiska. W środkowej części seta gospodynie nieco spuściły z tonu, w efekcie Stal zmniejszyła straty (16:12). Łodzianki już jednak spokojnie zmierzały do tie-breaka, a seta zakończył serwis mielczanek w siatkę (25:20).

Początek decydującego seta to równa gra obu ekip (5:5), ale po ataku Natashy Calkins to siatkarki Stali odskoczyły na trzy oczka przy zmianie stron (5:8). Gospodynie złapały kontakt (8:9), ale końcówka była popisem ekipy z Mielca. Skutecznie grała Aleksandra Adamczyk, piłkę meczową wywalczyła Rozalia Moszyńska (10:14), a spotkanie zakończył błąd dotknięcia siatki po stronie Budowlanych (11:15).

Najwięcej punktów: Rodica Buterez (16), Maja Storck (15), Paulina Damaske (15), Sasa Planinsec (11) – Budowlani; Rozalia Moszyńska (20), Natasha Calkins (19), Aleksandra Kazała (17), Aleksandra Adamczyk (11) – ITA Tools Stal. Mielczanki były skuteczniejsze w ataku, ale popełniły więcej błędów własnych (33, przy 24 Budowlanych). MVP: Rozalia Moszyńska (12/22 = 55% skuteczności w ataku + 7 bloków + 1 as).

PGE Budowlani Łódź – ITA Tools Stal Mielec 2:3 (23:25, 17:25, 25:20, 25:20, 11:15)

Budowlani: Karolina Drużkowska, Agata Milewska, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec, Alicja Grabka – Justyna Łysiak (libero) oraz Bruna Honorio, Nadia Siuda, Paulina Damaske, Paulina Majkowska. Trener: Maciej Biernat.

Stal: Julia Bińczycka, Aleksandra Adamczyk, Rozalia Moszyńska, Natasha Calkins, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska – Julia Mazur (libero) oraz Anna Bączyńska, Marta Pamuła, Izabela Dąbrowska (libero), Magdalena Ociepa. Trener: Miłosz Majka.

