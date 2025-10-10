Cztery gole i czerwona kartka! Deklasacja w meczu Niemców

Niemcy w tym spotkaniu mieli coś do udowodnienia. Warto bowiem przypomnieć, że nasi sąsiedzi po dwóch spotkaniach eliminacji mistrzostw świata mają na swoim koncie trzy punkty. W swoim premierowym spotkaniu tej rywalizacji przegrali ze Słoweńcami (0:2), a później pokonali zawodników z Irlandii Północnej (3:1). Luksemburg natomiast szukał w tym spotkaniu okazji do zdobycia swojego pierwszego punktu w eliminacjach.

Gospodarze dobrze weszli w mecz. Do bramki przeciwników już w czwartej minucie trafił Serge Gnabry, jednak nie dał on prowadzenia swojej drużynie, ponieważ po strzale piłkarza Bayernu Monachium futbolówka uderzyła w rękę innego reprezentanta Niemiec - Nicka Woltemade.

Pierwsze gol przyszedł osiem minut później. Na listę strzelców bardzo dobrym uderzeniem z rzutu wolnego wpisał się David Raum. Nie był to jednak koniec problemów Luksemburczyków. Chwilę później we własnym polu karnym Dirk Carlson zagrał piłkę ręką. Sędzia, po weryfikacji z systemem VAR, wskazał na jedenasty metr, a obrońcę ukarał czerwoną kartką. Stały fragment gry na gola zamienił Joshua Kimmich.

Na kolejne trafienie w tym spotkaniu kibice musieli poczekać do 48. minuty. Do bramki przeciwników piłkę zapakował Gnabry. Po trzech minutach prowadzenie Niemców podwyższył Kimmich, który wykorzystał błąd oponentów w defensywie. Już do ostatniego gwizdka żadna z reprezentacji nie była w stanie zmienić wyniku spotkania.

Niemcy w kwalifikacjach mistrzostw świata mają zatem na swoim koncie sześć punktów. Luksemburg nadal nie zdobył jeszcze ani jednego "oczka".

Skrót meczu Niemcy - Luksemburg:

Niemcy - Luksemburg 4:0 (2:0)

Bramki: David Raum 12, Joshua Kimmich 21 (rzut karny), 50, Serge Gnabry 48

Niemcy: Oliver Baumann - Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck (Waldemar Anton 46), David Raum (Nathaniel Brown 82) - Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry (Maximilian Beier 68), Florian Wirtz, Karim Adeyemi (Ridle Baku 61) - Nick Woltemade (Jonathan Burkardt 61)

Luksemburg: Anthony Moris - Laurent Jans, Enes Mahmutovic, Seid Korac, Dirk Carlson - Mathias Olesen, Christopher Martins (Sebastien Thill 77), Tomas de Sousa (Olivier Thill 67), Leandro Barreiro, Florian Bohnert (Eric Veiga 46) - Aiman Dardari (Vahid Selimovic 67)



Czerwona kartka: Dirk Carlson 20

AA, Polsat Sport