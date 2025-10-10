Dwóch piłkarzy opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski! Oficjalny komunikat

Trwa obecnie październikowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni mają już za sobą wygrany mecz towarzyski z Nową Zelandią (1:0). Podopieczni Jana Urbana w niedzielę rozegrają natomiast mecz o punkty. Na wyjeździe zmierzą się z Litwą w spotkaniu kwalifikacji do mistrzostw świata.

Jak się okazuje, dwóch zawodników na pewno nie pojawi się na murawie podczas zbliżającego się spotkania. W piątek wieczorem Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że zgrupowanie z powodu problemów zdrowotnych opuszczają Bartłomiej Drągowski i Przemysław Frankowski.

– Bartek zmaga się z urazem przeciążeniowym pleców i wyjechał już z hotelu kadry. Przemek natomiast doznał naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda i opuści zgrupowanie w sobotni poranek – mówi lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski, cytowany na profilu "Łączy nas piłka" na platformie X.

Spotkanie z Litwą będzie już szóstym starciem Biało-Czerwonych podczas kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Polacy obecnie mają na koncie dziesięć punktów i plasują się na drugim miejscu w grupie - zaraz za Holandią.

AA, Polsat Sport