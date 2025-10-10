Eliminacje MŚ 2026. Aktualne tabele grup

Piłka nożna

Za nami kolejne mecze eliminacji przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Zobaczcie, jak obecnie prezentują się tabele grup.

fot. AFP
Tabele grup eliminacji mistrzostw świata 2026 (stan na 10 października):

Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Bramki - Punkty

 

Grupa A

 

1. Niemcy 3 2 0 1 7-3 6
2. Irlandia Płn. 3 2 0 1 6-4 6
1. Słowacja 3 2 0 1 3-2 6
4. Luksemburg 3 0 0 3 1-8 0

 

Grupa B

 

1. Szwajcaria 3 3 0 0 9-0 9
2. Kosowo 3 1 1 1 2-4 4
3. Słowenia 3 0 2 1 2-5 2
4. Szwecja 2 0 1 2 2-6 1

 

Grupa C


1. Dania 3 2 1 0 9-0 7
2. Szkocja 3 2 1 0 5-1 7
3. Grecja 3 1 0 2 6-7 3
4. Białoruś 3 0 0 3 1-13 0

 

Grupa D

 

1. Francja 3 3 0 0 7-1 9
2. Ukraina 3 1 1 1 6-6 4
3. Islandia 3 1 0 2 9-7 3
4. Azerbejdżan 3 0 1 2 1-9 1

 

Grupa E

 

1. Hiszpania 2 2 0 0 9-0 6
2. Gruzja 2 1 0 1 5-3 3
3. Turcja 2 1 0 1 3-8 3
4. Bułgaria 2 0 0 2 0-6 0

 

Grupa F

 

1. Portugalia 2 2 0 0 8-2 6
2. Armenia 2 1 0 1 2-6 3
3. Węgry 2 0 1 1 4-5 1
4. Irlandia 2 0 1 1 3-4 1

 

Grupa G

 

1. Holandia 5 4 1 0 18-3 13
2. Polska 5 3 1 1 8-4 10
3. Finlandia 6 3 1 2 8-9 10
4. Litwa 6 0 3 3 6-9 3
5. Malta 6 0 2 4 1-16 2

 

Grupa H

 

1. Austria 5 5 0 0 19-2 15
2. Bośnia i Herc. 6 4 1 1 13-5 13
3. Rumunia 5 2 1 2 10-6 7
4. Cypr 6 1 2 3 7-9 5
5. San Marino 6 0 0 6 1-28 0

 

Grupa I

 

1. Norwegia 5 5 0 0 24-3 15
2. Włochy 4 3 0 1 12-7 9
3. Izrael 5 3 0 2 15-11 9
4. Estonia 5 1 0 4 5-13 3
5. Mołdawia 5 0 0 5 3-25 0

 

Grupa J

 

1. Macedonia Płn. 6 3 3 0 11-2 12
2. Belgia 5 3 2 0 17-4 11
3. Walia 5 3 1 1 11-6 10
4. Kazachstan 6 2 0 4 7-11 6
5. Liechtenstein 5 0 0 6 0-23 0

 

Grupa K

 

1. Anglia 5 5 0 0 13-0 15
2. Albania 5 2 2 1 5-3 8
3. Serbia 4 2 1 1 4-5 7
4. Łotwa 5 1 1 3 2-6 4
5. Andora 5 0 0 5 0-10 0

 

Grupa L

 

1. Chorwacja 5 4 1 0 17-1 13
2. Czechy 6 4 1 1 11-6 13
3. Wyspy Owcze 6 3 0 3 8-5 9
4. Czarnogóra 6 2 0 4 4-13 6
5. Gibraltar 5 0 0 5 2-17 0

PAP
