Gamrot - Oliveira wśród największych w historii? "Będziemy się kłócić"

Gamrot zmierzy się z Oliveirą w walce wieczoru gali UFC Fight Night w Rio de Janeiro. Dla Polaka będzie to wielka szansa na wbicie się do absolutnej czołówki kategorii lekkiej. Można zatem zastanawiać się, czy to będzie jedna z największych walk w UFC, w której udział weźmie Polak. Eksperci Polsatu Sport podali swoje Top 10 takich zestawień.

- Ja mam słabość do Janka Błachowicza. Trenowaliśmy razem wiele lat. Waga tej walki przed i po może być różna. Jeżeli Mateusz wygra i będzie się liczył w stawce, to powiemy, że to była super ważna walka. Jeśli przegra to uznamy, że to była jedna z wielu, które mieli Polacy. Umieściłem walkę Gamrota z Oliveirą na dole zestawienia - powiedział Adam Grabowski.

- Ja umieściłem ten pojedynek w Top3. Zgadzam się, że przed i po to będą dwa różne pojedynki, ale to może być walka, która otworzy Gamrotowi drzwi do największych, najbardziej kasowych starć i z perspektywą walki mistrzowskiej. Dla mnie Top 3, wyprzedzają tę walkę tylko pojedynki Janka i Joanny Jędrzejczyk. Będziemy się kłócić - odpowiedział "Juras".

Eksperci przyznali zgodnie, że największe walki w organizacji UFC toczył Jan Błachowicz. Były mistrz kategorii półciężkiej rywalizował m.in. z Israelem Adesanyą, Gloverem Teixeirą czy Dominickiem Reyesem. Nie można zapomnieć również o pojedynkach Joanny Jędrzejczyk, w tym mistrzowskiej walce z Karoliną Kowalkiewicz.

Gala UFC w Rio de Janeiro rozpocznie się w sobotę o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

IM, Polsat Sport