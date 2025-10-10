Gamrot wykorzysta szansę?! "Inni nie chcieli się bić"

Ostatni raz w klatce UFC widzieliśmy Mateusza Gamrota 31 maja. Pokonał wtedy w Las Vegas L'udovita Kleina przez niejednogłośną decyzję sędziów.

Już w w nocy z soboty na niedzielę Gamrot ponownie stanie do walki. Jego rywalem będzie Charles Oliveira. Polak zmierzy się z Brazylijczykiem jako zastępstwo za Azera Rafaela Fizieva, który wypadł ze względu na kontuzję.

- Jestem szczęśliwy. To najwyższy czas. Czas walki zbliża się wielkimi krokami. To było szaleństwo. Nastąpiła zmiana przeciwnika. Potencjalni rywale mówili, że chcą walki, ale tak naprawdę nie chcieli się bić. Nagle dostaliśmy nowego oponenta, ale Bóg wszystko wie. Jestem gotowy i naprawdę szczęśliwy - stwierdził Oliveira.

Brazylijczyk nastawia się na kapitalne widowisko.

- To świetne zestawienie. Gamrot to twardy gość. Na pewno będzie to świetna walka. Na tym poziomie nie ma łatwiejszych rywali. Tu wszyscy są mocni. Jedni są oczywiście lepsi w stójce, inni w parterze i wnoszą swoje najlepsze cechy do oktagonu. Każdy przeciwnik na swój sposób jest trudny. Plan Gamrota będzie taki jak zawsze: zapasy do parteru, zapasy parteru i tak w kółko - ocenił.

Oliveira, który walczy w UFC od 2010 roku i jest uznawany za legendę UFC w kategorii lekkiej, przyznał również, jakie ma podejście do walki z Gamrotem.

- Nie uważam, że dla mnie czy "Gamera" to eliminator. To po prostu kolejny pojedynek - krok do przodu, a później zobaczymy, co się wydarzy. Dla mnie to następne starcie. To jest MMA i takie aspekty, jak gabaryty, czynią walkę łatwiejszą, więc tak - warunki fizyczne będą na pewno moją przewagą - dodał.

Walka Gamrot - Oliveira odbędzie się podczas gali UFC w Rio de Janeiro, którą zaplanowano na 12 października. Polak i Brazylijczyk zmierzą się w walce wieczoru. Gala rozpocznie się o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

Cała rozmowa z Charlesem Oliveirą w załączonym materiale wideo: