Gauff czeka na Świątek! Pokaz siły Amerykanki

Coco Gauff w piorunującym stylu znalazła się w ćwierćfinale imprezy rangi WTA 1000 w Wuhan. Rozstawiona z "3" Amerykanka w pierwszej rundzie miała wolny los, natomiast w kolejnych odprawiła Japonkę Moyukę Uchijimę (6:1, 6:0) i Chinkę Shuai Zhang (6:3, 6:2).

O awans do najlepszej czwórki chińskich zmagań Gauff mierzyła się z Laurą Siegemund. Niemka wcześniej poradziła sobie z Ukrainką Dajaną Jastremską (7:5, 4:6, 4:1 / krecz), turniejową "5" Rosjanką Mirrą Andriejewą (6:7[4], 6:3, 6:3) oraz Magdaleną Fręch (6:4, 7:6[2]).

Piątkowe starcie rozpoczęło się od wzajemnego przełamania się obu zawodniczek. Następnie gra toczyła się gem za gem, lecz kluczowe wydarzenia miały miejsce przy stanie 3:2 dla Gauff. Wtedy Amerykanka zyskała breaka, a korzystny rezultat dowiozła do końca pierwszej partii.

Druga odsłona rywalizacji nie miała żadnej historii. Był to spektakl jednej aktorki. Gauff zdominowała wydarzenia na korcie, nie oddała Siegemund ani jednego gema i ponownie w świetnym stylu odniosła wiktorię, meldując się w półfinale turnieju w Wuhan.

Gauff czeka na swoją następną przeciwniczkę. Tą będzie Iga Świątek lub Włoszka Jasmine Paolini.

Coco Gauff - Laura Siegemund 6:3, 6:0