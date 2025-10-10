Gauff czeka na Świątek! Pokaz siły Amerykanki
Coco Gauff idzie jak burza przez turniej WTA w Wuhan. Rozstawiona z "3" Amerykanka odniosła trzeci pewny triumf, tym razem pokonując Niemkę Laurę Siegemund. Gauff jest już tym samym w półfinale i czeka na kolejną przeciwniczkę. Tą może być Iga Świątek.
Coco Gauff w piorunującym stylu znalazła się w ćwierćfinale imprezy rangi WTA 1000 w Wuhan. Rozstawiona z "3" Amerykanka w pierwszej rundzie miała wolny los, natomiast w kolejnych odprawiła Japonkę Moyukę Uchijimę (6:1, 6:0) i Chinkę Shuai Zhang (6:3, 6:2).
ZOBACZ TAKŻE: Uczestnik "Milionerów" poległ na pytaniu o tenis. Wszystko przez Igę Świątek?
O awans do najlepszej czwórki chińskich zmagań Gauff mierzyła się z Laurą Siegemund. Niemka wcześniej poradziła sobie z Ukrainką Dajaną Jastremską (7:5, 4:6, 4:1 / krecz), turniejową "5" Rosjanką Mirrą Andriejewą (6:7[4], 6:3, 6:3) oraz Magdaleną Fręch (6:4, 7:6[2]).
Piątkowe starcie rozpoczęło się od wzajemnego przełamania się obu zawodniczek. Następnie gra toczyła się gem za gem, lecz kluczowe wydarzenia miały miejsce przy stanie 3:2 dla Gauff. Wtedy Amerykanka zyskała breaka, a korzystny rezultat dowiozła do końca pierwszej partii.
Druga odsłona rywalizacji nie miała żadnej historii. Był to spektakl jednej aktorki. Gauff zdominowała wydarzenia na korcie, nie oddała Siegemund ani jednego gema i ponownie w świetnym stylu odniosła wiktorię, meldując się w półfinale turnieju w Wuhan.
Gauff czeka na swoją następną przeciwniczkę. Tą będzie Iga Świątek lub Włoszka Jasmine Paolini.
Coco Gauff - Laura Siegemund 6:3, 6:0Przejdź na Polsatsport.pl