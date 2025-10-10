Jedna z najlepszych lekkoatletek świata właśnie to ogłosiła! Czas na nowy etap w jej życiu

Inne

Utytułowana holenderska biegaczka Femke Bol poinformowała, że w przyszłym roku zmieni dystans z 400 m ppł na 800 m. - Bardzo się cieszę, że mogę rozpocząć kolejny rozdział mojej kariery – napisała na Instagramie.

Jedna z najlepszych lekkoatletek świata właśnie to ogłosiła! Czas na nowy etap w jej życiu
fot. AFP
Femke Bol

"To duża zmiana, niepewna i wymagająca, ale jestem gotowa do ciężkiej pracy, otoczona niesamowitym zespołem i cieszę się na to wyzwanie" - dodała.

 

ZOBACZ TAKŻE: Migranci wejdą do reprezentacji Polski? "Największym problemem jest młodzież, którą mamy"

 

Mistrzyni olimpijska na 800 m Brytyjka Keely Hodgkinson zareagowała na to wpisem: "Nie mogę się doczekać, aż staniemy na linii startu".

 

Bol to czterokrotna medalistka olimpijska - zdobyła dwa brązowe krążki na 400 m ppł, złoto w sztafecie mieszanej 4x400 m i srebro w sztafecie 4x400 m. Jest też mistrzynią świata z 2023 roku na swoim koronnym dystansie.

 

Jej główną rywalką w biegu na 400 m ppł była Sydney McLaughlin-Levrone, ale Amerykanka również ostatnio szuka nowych wyzwań - w niedawnych mistrzostwach świata w Tokio była najlepsza w biegu płaskim na tym dystansie.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNELEKKOATLETYKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Brązowy medal żeńskiej sztafety 4x100 metrów stylem zmiennym na EYOF 2025
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 