Jedna z najlepszych lekkoatletek świata właśnie to ogłosiła! Czas na nowy etap w jej życiu

"To duża zmiana, niepewna i wymagająca, ale jestem gotowa do ciężkiej pracy, otoczona niesamowitym zespołem i cieszę się na to wyzwanie" - dodała.

ZOBACZ TAKŻE: Migranci wejdą do reprezentacji Polski? "Największym problemem jest młodzież, którą mamy"

Mistrzyni olimpijska na 800 m Brytyjka Keely Hodgkinson zareagowała na to wpisem: "Nie mogę się doczekać, aż staniemy na linii startu".

Bol to czterokrotna medalistka olimpijska - zdobyła dwa brązowe krążki na 400 m ppł, złoto w sztafecie mieszanej 4x400 m i srebro w sztafecie 4x400 m. Jest też mistrzynią świata z 2023 roku na swoim koronnym dystansie.

Jej główną rywalką w biegu na 400 m ppł była Sydney McLaughlin-Levrone, ale Amerykanka również ostatnio szuka nowych wyzwań - w niedawnych mistrzostwach świata w Tokio była najlepsza w biegu płaskim na tym dystansie.

KP, PAP