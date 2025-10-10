Kadrowicz zachwycony debiutantem. "Mógł nas uchronić"

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

W meczu Polska - Nowa Zelandia w biało-czerwonych barwach zadebiutował Jan Ziółkowski. Obrońca AS Roma znalazł się w wyjściowym składzie i spędził na boisku pełne 90 minut. Ciepłe słowa w kierunku młodszego kolegi wypowiedział po ostatnim gwizdku Bartosz Kapustka.

Kadrowicz zachwycony debiutantem. "Mógł nas uchronić"
fot. PAP
Kadrowicz zachwycony debiutantem. "Mógł nas uchronić"

Kapustka zaczął mecz na ławce rezerwowych. Na boisku zameldował się w drugiej połowie, zmieniając Piotra Zielińskiego.

 

ZOBACZ TAKŻE: Urban uderzył pięścią w stół. "Za łatwo można dostać się do reprezentacji"


- Miałem pomóc Kubie Piotrowskiemu w rozegraniu piłki, grać na jeden-dwa kontakty. W ostatnich 10-15 minutach cofnęliśmy się za głęboko i mogliśmy stracić bramkę. Nasza gra nie wyglądała tak, jak powinna. Trzeba jednak docenić, że wygraliśmy ten mecz - powiedział Kapustka w rozmowie pomeczowej.


Pomocnik został zapytany o postawę Jana Ziółkowskiego - do niedawna kolegi klubowego Kapustki. Pod koniec sierpnia 20-latek zamienił Legię Warszawa na AS Roma.


- Cieszę się, że Janek zadebiutował w reprezentacji, to zawsze jest wielkie wydarzenie, ja do dziś pamiętam swój debiut. Janek pomógł nam w kilku sytuacjach dobrymi interwencjami, którymi mógł nas uchronić przed stratą bramki - chwalił stopera.


Kapustka również docenia fakt, że wrócił do kadry.


- Dla każdego, kto przyjeżdża na zgrupowanie, jest to nagroda. Wszyscy marzyliśmy o tym jako dzieci. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być - podkreślił zawodnik Legii.


W niedzielę Polska zagra na wyjeździe z Litwą w ramach eliminacji MŚ 2026. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ KAPUSTKAJAN ZIÓŁKOWSKIPIŁKA NOŻNAPOLSKA - NOWA ZELANDIAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Cypr - Bośnia i Hercegowina. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 