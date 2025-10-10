Kadrowicz zachwycony debiutantem. "Mógł nas uchronić"

Kapustka zaczął mecz na ławce rezerwowych. Na boisku zameldował się w drugiej połowie, zmieniając Piotra Zielińskiego.

ZOBACZ TAKŻE: Urban uderzył pięścią w stół. "Za łatwo można dostać się do reprezentacji"



- Miałem pomóc Kubie Piotrowskiemu w rozegraniu piłki, grać na jeden-dwa kontakty. W ostatnich 10-15 minutach cofnęliśmy się za głęboko i mogliśmy stracić bramkę. Nasza gra nie wyglądała tak, jak powinna. Trzeba jednak docenić, że wygraliśmy ten mecz - powiedział Kapustka w rozmowie pomeczowej.



Pomocnik został zapytany o postawę Jana Ziółkowskiego - do niedawna kolegi klubowego Kapustki. Pod koniec sierpnia 20-latek zamienił Legię Warszawa na AS Roma.



- Cieszę się, że Janek zadebiutował w reprezentacji, to zawsze jest wielkie wydarzenie, ja do dziś pamiętam swój debiut. Janek pomógł nam w kilku sytuacjach dobrymi interwencjami, którymi mógł nas uchronić przed stratą bramki - chwalił stopera.



Kapustka również docenia fakt, że wrócił do kadry.



- Dla każdego, kto przyjeżdża na zgrupowanie, jest to nagroda. Wszyscy marzyliśmy o tym jako dzieci. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być - podkreślił zawodnik Legii.



W niedzielę Polska zagra na wyjeździe z Litwą w ramach eliminacji MŚ 2026. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.