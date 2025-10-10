Komplet półfinalistów w Szanghaju! Miedwiediew z awansem

Po blisko trzygodzinnej batalii z Amerykaninem Learnerem Tienem (7:6[6], 6:7[1], 6:4) Daniił Miedwiediew w walce o półfinał mierzył się siódmą rakietą świata, Alexem de Minaurem. Australijczyk na wcześniejszym etapie turnieju pokonał między innymi Kamila Majchrzaka.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek znokautowana! Co za sceny w Wuhan

Dla obu tenisistów było to 12. dotychczasowe starcie między sobą. Przed meczem w Szanghaju bilans ich wspólnych starć był korzystniejszy dla Miedwiediewa, który wygrywał siedem razy.

W premierowym secie pierwszy przed szansą na przełamanie stanął Rosjanin. Wykorzystał on pierwszego break pointa, wychodząc na prowadzenie 3:2 i zmusił de Minaura do odrabiania strat.

Australijczyk w każdym kolejnym gemie serwisowym rywala miał szansę na odłamanie. Miedwiediew jednak wykazywał się w kluczowych momentach opanowaniem i precyzją, nie pozwalając wyżej rozstawionemu przeciwnikowi na zniwelowanie różnicy, ostatecznie triumfując w pierwszej partii 6:4.

Drugi akt zmagań przez dłuższy czas stał pod znakiem zwycięstw podających. Ten stan rzeczy zmienił się w kluczowym momencie - w dziewiątym gemie de Minaura przełamał Miedwiediew, który kilka minut później zamknął spotkanie przy swoim serwisie.

Rosjanin jako ostatni dołączył do składu półfinalistów szanghajskiego "tysięcznika". Zmierzy się z Francuzem Arthurem Rinderknechem. Drugą parę stworzą Serb Novak Djoković i Monakijczyk Valentin Vacherot.

Daniił Miedwiediew - Alex de Minaur 6:4, 6:4

ST, JC, Polsat Sport