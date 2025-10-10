Magazyn #7Strefa - 11.10. Transmisja TV i stream online

Gośćmi Marka Magiery i Jakub Bednaruka będą Piotr Gruszka, Marcin Lepa i Damian Dacewicz. Głównym tematem rozmowy w studiu będzie rozpoczynający się w tym miesiącu sezon PlusLigi. Pierwszy mecz siatkarskiej ekstraklasy zostanie rozegrany 20 października. Wtedy na boisko wyjdą zawodnicy zespołów Energa Trefl Gdańsk i Barkom Każany Lwów.

Porozmawiamy też o wpływie mistrzostw świata, wielkich transferach i faworytach zbliżającego się sezonu. Na koniec poruszony zostanie wątek losowania mistrzostw Europy a także oczekiwań przed kolejnym sezonem reprezentacyjnym.

Transmisja Magazynu #7Strefa w sobotę 11 października w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Polsat Sport