Gamrot stanie przed wielką szansą pokonania legendy organizacji UFC. Początkowo Oliveira miał się w Rio de Janeiro zmierzyć z Rafaelem Fizievem, ale Azer wypadł z powodu kontuzji. Niemal od razu chętny na zastępstwo był "Gamer", który nie walczył od maja.

Dla Polaka będzie to dwunasta walka w najlepszej lidze świata. Jak na razie zawodnik Czerwonego Smoka wygrał osiem starć, a trzykrotnie musiał uznać wyższość rywali. Gamrot obecnie zajmuje 8. miejsce w rankingu kategorii lekkiej. Jego najbliższy przeciwnik jest 4.

Oliveira w UFC walczy od 2010 roku. Po drodze dzierżył pas mistrzowski dywizji do 70,3 kg. Znany jest z kończenia walk przed czasem. Aż 87% wygranych starć w UFC rozstrzygnął przez nokaut lub poddanie. W ostatnich 5 pojedynkach aż trzykrotnie przegrywał, ale trzeba przyznać, że z rywalami z samej czołówki.

Mateusz Gamrot - Charles Oliveira. Wynik walki. Kto wygrał Gamrot - Oliveira na UFC?

Jaki był wynik walki Gamrot - Oliveira? To pytanie zadają sobie fani MMA. O tym, kto wygrał Gamrot - Oliveira, przekonamy się w nocy z soboty na niedzielę. Walka rozpocznie się ok. 3:00.

