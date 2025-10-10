Mistrzyni świata zawieszona. Powodem... kradzież na lotnisku

"Biorąc pod uwagę fakty ujawnione w śledztwie i współpracę obu zawodniczek, które przyznały się do swojej odpowiedzialności, Komisja Dyscyplinarna Włoskiej Federacji Pływackiej podjęła decyzję o zawieszeniu ich we wszystkich zajęciach na 90 dni ze skutkiem natychmiastowym" – poinformował związek w oświadczeniu.

Zawieszenie uniemożliwi 20-letniej Pilato oraz starszej o trzy lata Chiarze Tarantino udział w mistrzostwach Europy na krótkim basenie, które odbędą się w dniach 2-7 grudnia w Lublinie.

Obie pływaczki zostały zatrzymane przez singapurską policję 14 sierpnia po kradzieży dwóch kosmetyków ze sklepu wolnocłowego na lotnisku. Po interwencji włoskich władz mogły wrócić do ojczyzny 20 sierpnia.

Pilato zdobyła w Singapurze brązowy medal na 50 m st. klasycznym.

Po powrocie z Azji Pilato zamieściła w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wyjaśniła, że "była zaangażowana (w kradzież) wbrew swojej woli".

"Z tego doświadczenia wyniosłam cenne lekcje dotyczące rozwagi, indywidualnej odpowiedzialności i wartości ludzi, którzy mnie otaczają" – napisała czwarta zawodniczka igrzysk olimpijskich w Paryżu na 100 m st. klasycznym.