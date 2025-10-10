Mistrzyni świata zawieszona. Powodem... kradzież na lotnisku
Dwie włoskie pływaczki, w tym mistrzyni świata z 2022 roku Benedetta Pilato, zostały zawieszone na 90 dni przez macierzystą federację za kradzież kosmetyków na lotnisku w Singapurze w drodze z tegorocznych mistrzostw świata.
"Biorąc pod uwagę fakty ujawnione w śledztwie i współpracę obu zawodniczek, które przyznały się do swojej odpowiedzialności, Komisja Dyscyplinarna Włoskiej Federacji Pływackiej podjęła decyzję o zawieszeniu ich we wszystkich zajęciach na 90 dni ze skutkiem natychmiastowym" – poinformował związek w oświadczeniu.
Zawieszenie uniemożliwi 20-letniej Pilato oraz starszej o trzy lata Chiarze Tarantino udział w mistrzostwach Europy na krótkim basenie, które odbędą się w dniach 2-7 grudnia w Lublinie.
Obie pływaczki zostały zatrzymane przez singapurską policję 14 sierpnia po kradzieży dwóch kosmetyków ze sklepu wolnocłowego na lotnisku. Po interwencji włoskich władz mogły wrócić do ojczyzny 20 sierpnia.
Pilato zdobyła w Singapurze brązowy medal na 50 m st. klasycznym.
Po powrocie z Azji Pilato zamieściła w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wyjaśniła, że "była zaangażowana (w kradzież) wbrew swojej woli".
"Z tego doświadczenia wyniosłam cenne lekcje dotyczące rozwagi, indywidualnej odpowiedzialności i wartości ludzi, którzy mnie otaczają" – napisała czwarta zawodniczka igrzysk olimpijskich w Paryżu na 100 m st. klasycznym.