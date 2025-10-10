Mocne wsparcie dla Aluron CMC Warty Zawiercie! "To przełomowy moment"

W ramach współpracy, logo firmy ORLEN pojawi się na koszulkach meczowych pierwszego zespołu, a także w klubowym brandingu m.in. na parkiecie poczas meczów PlusLigi, bandach LED czy podczas konferencji prasowych, z szeroką ekspozycją przy okazji meczów domowych Aluron CMC Warta Zawiercie.

– Fakt, że do naszej rodziny dołącza największy sponsor polskiego sportu, to dla Aluron CMC Warty Zawiercie przełomowy moment. W tym sezonie nasz zespół jak zawsze stawia sobie wysoko poprzeczkę i ponownie będzie walczyć o najwyższe cele, także w rozgrywkach międzynarodowych, w których od kilku lat godnie reprezentuje polską siatkówkę. Wierzę, że razem z naszym nowym sponsorem patrzymy w tę samą stronę i obdarzamy się wzajemnym zaufaniem, które będzie procentować w przyszłości jeszcze lepszymi wynikami drużyny – powiedział prezes klubu Kryspin Baran.

Klub realizuje aktualnie długofalową strategię pod hasłem "Silny Klub, silna Reprezentacja", która zakłada budowę zespołu z udziałem czołowych reprezentantów Polski: Mateusza Bieńka, Jakuba Popiwczaka, Bartłomieja Bołądzia oraz Bartosza Kwolka. W sztabie znajdują się uznani w Europie szkoleniowcy oraz fizjoterapeuci: Paweł Rusek, Tomasz Pieczko i Mateusz Kowalik. Głównym trenerem klubu pozostaje Michał Winiarski

Kadra Aluron CMC Warty Zawiercie na nowy sezon:



– Aluron CMC Warta Zawiercie to klub, który w ostatnich latach dokonał imponującego postępu, dołączając do ścisłej czołówki światowej siatkówki. Doceniamy profesjonalizm w zarządzaniu klubem i fakt, że fundamentem jego siły są czołowi polscy zawodnicy, którzy stanowią o sile reprezentacji narodowej i są dumą dla lokalnej społeczności. Wierzymy, że dzięki naszej współpracy będziemy mogli wspólnie świętować kolejne sukcesy – powiedział Michał Rutkowski, Dyrektor Biura Sponsoringu Sportu ORLEN.

Siatkarze z Zawiercia sezon PlusLigi rozpoczną 25 października meczem z PGE Projektem Warszawa, cztery dni później zagrają w Kędzierzynie-Koźlu z miejscową ZAKSĄ. W listopadzie Aluron CMC Warta rozpocznie zmagania w Lidze Mistrzów, w której zagra w fazie grupowej z Asseco Resovią Rzeszów, portugalskim Sportingiem CF i niemieckim SVG Lüneburg.

RM, Polsat Sport, aluroncmc.pl