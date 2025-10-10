Jimmy Nicholson mimo młodego wieku zdołał rozegrać w barwach Manchesteru United 68 spotkań w latach 1960-1964. Występował w słynnym składzie, którzy współtworzyli George Best, Denis Law czy Nobby Stiles. Razem z Sir Bobbym Charltonem występował na pozycji ofensywnego pomocnika.

Kondloencje po śmierci piłkarza złożył Manchester United, który wspomniał Nicholsona w mediach społecznościowych.



"Wspominamy naszego byłego zawodnika, Jimmy'ego Nicholsona, który zmarł w wieku 82 lat. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom" - napisał klub.



Piłkarza pożegnała również kadra Irlandii Północnej, której był ważną częścią w latach 1960-1971. W barwach narodowych wystąpił 41-krotnie.

Polsat Sport