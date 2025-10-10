Niespodzianka we Włocławku! Arka z kolejnym zwycięstwem

Na początku spotkania świetnie z dystansu trafiał Jakub Garbacz i po jego rzutach goście byli lepsi o sześć punktów. Później nieźle spisywali się Isaiah Mucius oraz Mate Vucić, ale to ciągle było za mało. Rewelacyjnie prezentował się przecież także Jarosław Zyskowski, a AMW Arka pokazywała swój ofensywny potencjał. M. in. dzięki trójce Kamila Łączyńskiego po 10 minutach było 24:33.

W drugiej kwarcie zespół z Gdyni nadal udowadniał swoją moc w ofensywie - po rzucie Luke’a Barretta różnica wynosiła 12 punktów. Sytuację starał się poprawiać przede wszystkim Elvar Fridriksson, ale Anwil nadal miał spore problemy z zatrzymaniem akcji rywali. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 51:63.

Zaraz po przerwie zespół trenera Mantasa Cesnauskisa zanotował serią 0:11 i po kolejnej trójce Jakuba Garbacza prowadził aż 21 punktami! Isaiah Mucius i Elvar Fridriksson nie byli w stanie dotrzymać kroku rywalom, którzy ciągle imponowali w ataku. Swoje akcje kończył także Mike Okauru, a po 30 minutach było 71:89.

Ten sam zawodnik na początku kolejnej kwarty sprawiał, że gdynianie byli już lepsi o 25 punktów. Michał Kołodziej wraz z Michałem Michalakiem w końcu wzięli się za odrabianie strat i nawiązanie rywalizacji. Po trójce Fridrikssona włocławianie przegrywali już tylko 10 punktami! W końcówce kluczowe rzuty trafili jednak Zyskowski oraz Ramey, a AMW Arka zwyciężyła 108:98!

Najlepszym zawodnikiem gości był Jakub Garbacz, który rzucił 23 punkty. Isaiah Mucius zdobył dla gospodarzy 23 punkty, 5 zbiórek i 3 asysty.

Anwil Włocławek - AMW Arka Gdynia 98:108 (24:33, 27:30, 20:26, 27:19)

Punkty:

Anwil Włocławek: Isaiah Mucius 23, Elvar Fridriksson 16, Michał Michalak 16, Nijal Pearson 11, Eric Lockett 10, Mate Vucic 6, A.J. Slaughter 5, Dawid Słupiński 5, Michał Kołodziej 4, Justas Furmanavicius 2.

AMW Arka Gdynia: Jakub Garbacz 23, Jarosław Zyskowski 21, Mike Okauru 19, Kresimir Ljubicic 12, Courtney Ramey 10, Kamil Łączyński 8, Einaras Tubutis 6, Luke Barrett 5, Adam Hrycaniuk 4

