Novak Djoković - Valentin Vacherot na żywo. ATP w Szanghaju. Relacja live i wynik online

Początkowo Novak Djoković miał nie wystąpić w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. Serb zmienił jednak swoje plany i pojawił się w Chinach, gdzie do tej pory zdobywał tytuł już cztery razy: w 2012, 2013, 2015 i 2018.

ZOBACZ TAKŻE: Uczestnik "Milionerów" poległ na pytaniu o tenis. Wszystko przez Igę Świątek?

Teraz rozstawiony z "4" Serb jest już w najlepszej czwórce zmagań, lecz ma za sobą trudne przeprawy. Pokonał odpowiednio Chorwata Marina Cilicia (7:6[2], 6:4), Niemca Yannicka Hanfmanna (4:6, 7:5, 6:3), Hiszpana Jaume Munara (6:3, 5:7, 6:2) oraz Belga Zizou Bergsa (6:3, 7:5).

Przeciwnikiem Djokovicia w półfinale jest absolutna sensacja szanghajskiego "tysięcznika" - Valentin Vacherot. Monakijczyk, aby znaleźć się w głównej drabince, najpierw musiał przebrnąć eliminacje. W nich odprawił Amerykanina Nishesha Basavareddy'ego (6:7[7], 6:4, 6:2) i Kanadyjczyka Liama Draxla (4:6, 7:6[5], 6:4).

We właściwym turnieju Vacherot w żadnym ze swoich pojedynków nie był faworytem. Sprawił kilka dużych niespodzianek, wygrywając z Serbem Laslo Djere (6:3, 6:4), Kazachem Aleksandrem Bublikiem (3:6, 6:3, 6:4), Czechem Tomasem Machacem (6:0, 3:1 / krecz), Holendrem Tallonem Griekspoorem (4:6, 7:6[1], 6:4) i Duńczykiem Holgerem Rune (2:6, 7:6[4], 6:4).

Dla obu zawodników to pierwsza bezpośrednia potyczka. Stawką wielki finał prestiżowych zmagań w Szanghaju.

Relacja live i wynik na żywo meczu Novak Djoković - Valentin Vacherot na Polsatsport.pl.