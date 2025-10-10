Oto sędzia meczu Litwa - Polska. Mamy z nim dobre wspomnienia
Czech Ondrej Berka został wyznaczony na sędziego głównego niedzielnego meczu Polski z Litwą w Kownie w grupie G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Na liniach pomagać mu będą jego rodacy Ivo Nadvornik i Kamil Hajek, a inny Czech Marek Radina będzie arbitrem technicznym.
System VAR obsługiwać będą Włosi Gianluca Aureliano i Daniele Paterna.
37-letni Berka z seniorską reprezentacją Polski zetknie się po raz drugi. W listopadzie 2023 poprowadził towarzyski mecz z Łotwą, wygrany przez Biało-Czerwonych 2:0. Nieco ponad miesiąc wcześniej miał też okazję sędziować sparing drużyny do lat 21 ze Słowacją (2:2).
W ubiegłym roku prażanin poprowadził natomiast jedno spotkanie Litwy - w grupie C Ligi Narodów z Kosowem (1:2).
W eliminacjach mundialu Berka zaprezentuje się po raz drugi. Jako sędzia tych rozgrywek zadebiutował w czerwcu w San Marino, gdzie gospodarze ulegli Austrii 0:4.
Polska zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy G z dorobkiem 10 punktów. Tyle samo ma trzecia Finlandia, która rozegrała o jedno spotkanie więcej. Prowadzi Holandia - 13 pkt. Litwa zdobyła trzy i jest przedostatnia, tylko przed Maltą - 2 pkt.
Do przyszłorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku awansują bezpośrednio zwycięzcy każdej z grup. Reprezentacje z drugich miejsc wystąpią w barażach.