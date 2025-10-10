Pech polskiej siatkarki! Kontuzja już w pierwszym meczu sezonu

Siatkówka

Siatkarki ITA Tools Stali Mielec udanie rozpoczęły sezon - sprawiły niespodziankę w Łodzi, wygrywając z drużyną PGE Budowlanych 3:2. Złą wiadomością dla Stali jest jednak kontuzja, której doznała siatkarka tego klubu Magdalena Ociepa.

Pech polskiej siatkarki! Kontuzja już w pierwszym meczu sezonu
fot. Polsat Sport
Magdalena Ociepa doznała urazu w pierwszym meczu nowego sezonu.

Magdalena Ociepa pojawiła się na boisku w czwartym secie i zaledwie kilka akcji później miała miejsce pechowa sytuacja. Opadając po bloku siatkarka nadepnęła na nogę rywalki.

 

Zobacz także: Poważny uraz polskiego siatkarza! Czeka go dłuższa przerwa

 

– Niestety, wydaje się że mocno skręciła staw skokowy. Magdalena Ociepa skoczyła na nogę koleżanki pod siatką i staw skokowy mocno się wygiął – oceniła tę sytuację komentująca mecz Joanna Podoba-Malicka.

 

Siatkarce jeszcze na boisku udzielono pierwszej pomocy. Po dłuższej chwili opuściła plac gry na noszach. Miejmy nadzieję, że kontuzja nie okaże się tak groźna, jak to wyglądało i zawodniczkę Stali wkrótce znów zobaczymy w meczu Tauron Ligi.

 

Sytuacja w materiale wideo:

 

Zobacz także

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ITA TOOLS STAL MIELECMAGDALENA OCIEPASIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksandra Gryka: Wszystkie zapachy, dźwięki i smaki wracają do mnie i przenoszą mnie w czasie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 