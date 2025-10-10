Pech polskiej siatkarki! Kontuzja już w pierwszym meczu sezonu

Magdalena Ociepa pojawiła się na boisku w czwartym secie i zaledwie kilka akcji później miała miejsce pechowa sytuacja. Opadając po bloku siatkarka nadepnęła na nogę rywalki.

– Niestety, wydaje się że mocno skręciła staw skokowy. Magdalena Ociepa skoczyła na nogę koleżanki pod siatką i staw skokowy mocno się wygiął – oceniła tę sytuację komentująca mecz Joanna Podoba-Malicka.

Siatkarce jeszcze na boisku udzielono pierwszej pomocy. Po dłuższej chwili opuściła plac gry na noszach. Miejmy nadzieję, że kontuzja nie okaże się tak groźna, jak to wyglądało i zawodniczkę Stali wkrótce znów zobaczymy w meczu Tauron Ligi.

Sytuacja w materiale wideo:

RM, Polsat Sport