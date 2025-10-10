Pewne zwycięstwo Francji. Rywale oddali... jeden strzał
Reprezentacja Francji pokonała w Paryżu Azerbejdżan 3:0 w meczu eliminacji mistrzostw świata 2026. Bramki dla "Trójkolorowych" zdobyli Kylian Mbappe, Adrien Rabiot oraz Florian Thauvin. Azerowie przez całe spotkanie oddali zaledwie jeden strzał, który na dodatek był niecelny.
Francuzi, którzy rywalizują w czterozespołowej grupie D eliminacje, rozpoczęli we wrześniu. Najpierw pokonali Ukrainę 2:0, a następnie Islandię 2:1. Azerbejdżan najpierw uległ Islandczykom 0:5, później zwolnił Fernando Santosa, a już pod wodzą Aykhana Abbasova dość niespodziewanie zremisował z Ukrainą.
Francuzi mogli błyskawicznie otworzyć worek z bramkami. Już w pierwszej akcji groźnie uderzał Kylian Mbappe, ale jego strzał obronił golkiper gości. Przewaga gospodarzy była wyraźna, jednak przez 45 minut nie potrafili znaleźć sposobu na defensywę i bramkarza Azerów. Dopiero w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wynik otworzył Mbappe. Azerbejdżan przed przerwą nie oddał ani jednego strzału na bramkę Francji.
Po przerwie szybko mogło być 2:0, ale piłka po strzale Hugo Ekitike trafiła w słupek. Kolejne szanse tworzył sobie Mbappe, ale podobnie jak w pierwszej połowie brakowało skuteczności. Nie zabrakło jej natomiast Adrienowi Rabiot, który w 69. minucie wykorzystał wrzutkę Mbappe i głową podwyższył wynik.
Azerbejdżan pierwszy strzał oddał w 73. minucie spotkania. Dziesięć minut później na boisku pojawił się Florian Thauvin, który zastąpił narzekającego na ból Mbappe. Zmiennik niemal od razu wpisał się na listę strzelców.
Francja kolejne spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 rozegra w poniedziałek z Islandią. Azerbejdżan zmierzy się wtedy z Ukrainą.
Skrót meczu Francja - Azerbejdżan:
Francja - Azerbejdżan 3:0 (1:0)
Bramki: Mbappe 45+2, Rabiot 69, Thauvin 83
Francja: Maignan - Gusto, Saliba, Upamecano, Hernandez - Thuram, Rabiot (Camavinga 71') - Coman (Nkunku 79'), Olise (Akliouche 71'), Ekitike (Mateta 80') - Mbappe (Thauvin 83')
Azerbejdżan: Mahammadaliyev - Aliyev (Mammadov 70'), Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev - Bayramov (Dashdamirov 79'), Khaybulaev (Khachayev 79'), Mahmudov, Ahmadzada (Qurbanly 61') - Emreli (Akhundzade 71')
Żółte kartki: Rabiot - Bayramov, Ahmadzada