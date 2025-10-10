Pewne zwycięstwo Francji. Rywale oddali... jeden strzał

Francuzi, którzy rywalizują w czterozespołowej grupie D eliminacje, rozpoczęli we wrześniu. Najpierw pokonali Ukrainę 2:0, a następnie Islandię 2:1. Azerbejdżan najpierw uległ Islandczykom 0:5, później zwolnił Fernando Santosa, a już pod wodzą Aykhana Abbasova dość niespodziewanie zremisował z Ukrainą.

Francuzi mogli błyskawicznie otworzyć worek z bramkami. Już w pierwszej akcji groźnie uderzał Kylian Mbappe, ale jego strzał obronił golkiper gości. Przewaga gospodarzy była wyraźna, jednak przez 45 minut nie potrafili znaleźć sposobu na defensywę i bramkarza Azerów. Dopiero w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wynik otworzył Mbappe. Azerbejdżan przed przerwą nie oddał ani jednego strzału na bramkę Francji.

Po przerwie szybko mogło być 2:0, ale piłka po strzale Hugo Ekitike trafiła w słupek. Kolejne szanse tworzył sobie Mbappe, ale podobnie jak w pierwszej połowie brakowało skuteczności. Nie zabrakło jej natomiast Adrienowi Rabiot, który w 69. minucie wykorzystał wrzutkę Mbappe i głową podwyższył wynik.

Azerbejdżan pierwszy strzał oddał w 73. minucie spotkania. Dziesięć minut później na boisku pojawił się Florian Thauvin, który zastąpił narzekającego na ból Mbappe. Zmiennik niemal od razu wpisał się na listę strzelców.

Francja kolejne spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 rozegra w poniedziałek z Islandią. Azerbejdżan zmierzy się wtedy z Ukrainą.

Skrót meczu Francja - Azerbejdżan:

Francja - Azerbejdżan 3:0 (1:0)

Bramki: Mbappe 45+2, Rabiot 69, Thauvin 83

Francja: Maignan - Gusto, Saliba, Upamecano, Hernandez - Thuram, Rabiot (Camavinga 71') - Coman (Nkunku 79'), Olise (Akliouche 71'), Ekitike (Mateta 80') - Mbappe (Thauvin 83')

Azerbejdżan: Mahammadaliyev - Aliyev (Mammadov 70'), Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev - Bayramov (Dashdamirov 79'), Khaybulaev (Khachayev 79'), Mahmudov, Ahmadzada (Qurbanly 61') - Emreli (Akhundzade 71')

Żółte kartki: Rabiot - Bayramov, Ahmadzada

IM, Polsat Sport