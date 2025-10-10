Pobił rekord wszech czasów. Oto nowy najlepszy strzelec reprezentacji

W czwartek zdobył cztery bramki w meczu eliminacji mistrzostw świata z San Marino, który gospodarze wygrali w Wiedniu 10:0. Od początku kariery w reprezentacyjnej koszulce strzelił 45 goli - jedną z nich Polsce w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy. Dotychczasowy rekordzista Toni Polster może się pochwalić 44 trafieniami.

- To dla mnie bardzo, bardzo piękny moment. Toni jest legendą. To był wielki zaszczyt, że mogłem właśnie z nim walczyć o ten rekord. Jestem w tej drużynie od tak dawna, a nadal przeżywam takie emocje. To szaleństwo - powiedział Arnautovic, który latem przeniósł się z Interu Mediolan do Crvenej Zvezdy Belgrad.

Na swoje 45 goli zapracował w 128 spotkaniach, Polster rozegrał 95 spotkań w kadrze.

Czwartkowe zwycięstwo było także najwyższe w historii Austrii. Dotychczasowy rekord padł w 1977 roku, kiedy pokonała Maltę 9:0.