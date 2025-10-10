Sabalenka wróciła do touru i pokazuje moc. Już jest w półfinale
Aryna Sabalenka awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan. Białorusinka pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6:3, 6:3. O finał liderka rankingu zmierzy się z Jessiką Pegulą.
Sabalenka zrobiła sobie dłuższą przerwę po wygraniu US Open. Przypomnijmy - finał odbył się 6 września, a Białorusinka na kort wróciła dopiero 8 października. Pauzowała więc przez ponad miesiąc.
Pierwszym turniejem, do którego zgłosiła się liderka rankingu, jest WTA w Wuhan. Sabalenka bez większych problemów pokonała dwie rywalki, a w ćwierćfinale wpadła na Jelenę Rybakinę.
Pierwszy set zakończył się wygraną Białorusinki 6:3. Wystarczyło jej do tego jedno przełamanie, które uzyskała w ósmym gemie. Wyszła wtedy na prowadzenie 5:3, a po chwili wykorzystała własny serwis i triumfowała w tej partii.
W drugiej odsłonie breaka zaliczyła od razu, przy pierwszej okazji. Doskonale otworzyła seta, a później poszła za ciosem. Zrobiło się 4:1 dla Białorusinki i wydawało się, że lada moment mecz będzie rozstrzygnięty. Rybakina nie poddała się jednak i przełamała powrotnie rywalkę.
Ostatecznie tak czy inaczej to Sabalenka cieszyła się ze zwycięstwa. Pokonała Kazaszkę 6:3, a w całym meczu - 2:0. W półfinale zagra z Pegulą.
Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina 6:3, 6:3