Sensacja w meczu eliminacji mistrzostw świata! Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

W piątek 10 października zostały rozegrane kolejne mecze eliminacji do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. W większości z nich faworyci bez większych problemów przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Francja rozprawiła się z Azerbejdżanem, a Niemcy pokonały Luksemburg.

Do sporej sensacji doszło jednak w spotkaniu Belgia - Macedonia Północna. Chociaż eksperci i kibice przed meczem nie mieli najmniejszych wątpliwości, że to "Czerwone Diabły" okażą się lepsze na swoim boisku to... padł bezbramkowy remis. Chociaż Belgowie przeważali wyraźnie w niemal wszystkich statystykach, to nie udało im się trafić do bramki przeciwników.

To oznacza, że Macedonia Północna nadal plasuje się na pierwszym miejscu w grupie z 12 punktami na koncie. Druga jest Belgia z 11 "oczkami".

Skrót meczu Belgia - Macedonia Północna:

Belgia - Macedonia Północna 0:0

Belgia: Thibaut Courtois - Timothy Castagne (Thomas Meunier 89), Zeno Debast, Arthur Theate, Maxim De Cuyper (Roberto Seys 89) - Hans Vanaken (Amadou Onana 74), Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne - Alexis Saelemaekers (Lois Openda 59), Leandro Trossard (Malick Fofana 74), Jeremy Doku

Macedonia Północna: Stole Dimitrievski - Gjoko Zajkov, Andrej Stojcevski (Isnik Alimi 74), Visar Musliu (Darko Velkovski 84), Ezgjan Alioski - Enis Bardhi, Jani Atanasov (Stefan Despotovski 74), Stefan Ashkovski (Darko Churlinov 46), Tihomir Kostadinov, Eljif Elmas - Bojan Miovski (Milan Ristovski 57)

