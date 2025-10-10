Siatkarskie gwiazdy w Lublinie! To tam zagrają medaliści MŚ

Ponieważ Wójtowicz, mistrz świata i złoty medalista olimpijski, największe klubowe sukcesy odnosił grając w lidze włoskiej, to na lubelski turniej zawsze zapraszany jest przedstawiciel Serie A. Mocna stawka sprawia, że to jedna z najważniejszych przedsezonowych imprez siatkarskich.

Pierwszy turniej, jeszcze z osobistym udziałem patrona, wygrał zespół lubelski, pokonując w finale WithU Werona, ale w dwu następnych edycjach triumfowały ekipy z Półwyspu Apenińskiego - Saturnia Katania i Sir Safety Perugia.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarze BKS pewnie pokonali Avię

Teraz oprócz gospodarzy, drużyna mistrza Polski i triumfatora w Challenge Cup, wystąpią: brązowy medalista Ligi Mistrzów, zdobywca Pucharu Polski JSW Jastrzębski Węgiel, brązowy medalista PlusLigi i ćwierćfinalista Ligi Mistrzów PGE Projekt Warszawa oraz Cisterna Volley.

Jak podkreślił Paweł Markiewicz, prezes Fundacji im. Tomasza Wójtowicza, celem tej imprezy jest przede wszystkim uhonorowanie pamięci i dorobku mistrza oraz patrona, a także podkreślenie jego związków z miastem i regionem.

- Turniej ma już renomę w Europie, bo kiedy kontaktujemy się z włoskimi drużynami, to nie musimy się już przedstawiać. Ponieważ jesteśmy kilkanaście dni po mistrzostwach świata i na tydzień przed startem ligi, to możemy się spodziewać siatkówki na najwyższym poziomie, a na parkiecie zaprezentuje się m.in. aż sześciu brązowych medalistów tegorocznych mistrzostw globu: Maksymilian Granieczny z JSW Jastrzębskiego Węgla, Jakub Kochanowski, Jan Firlej z PGE Projektu Warszawa oraz Marcin Komenda, Wilfredo Leon i Kewin Sasak z Bogdanki LUK, a ponadto w zespole gospodarzy Aleks Grozdanow z wicemistrzowskiej Bułgarii - powiedział szef fundacji będącej głównym organizatorem turnieju.

Zawody mające charakter towarzyski stanowią realizację pomysłu i marzenia zmarłego przed niespełna trzema laty jednego z najlepszych siatkarzy świata wszech czasów, honorowego obywatela Lublina.

Jak w poprzednich latach, gośćmi imprezy będą dawni mistrzowie świata i olimpijscy z drużyny Huberta Wagnera, a niecodzienną atrakcją dla fanów siatkówki będzie możliwość nabycia wyjątkowych banknotów kolekcjonerskich, upamiętniających najwybitniejszych siatkarzy właśnie z zespołu słynnego „Kata”.

Turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza rozegrany zostanie w hali Globus im. Tomasza Wójtowicza w Lublinie. W sobotę, w półfinałach, o godz. 17 Bogdanka LUK spotka się z JSW Jastrzębskim Węglem, a o 19.30 PGE Projekt Warszawa z Cisterną Volley.

W niedzielę o godz. 15.30 o trzecie miejsce walczyć będą przegrani z soboty, natomiast finał zaplanowano na godz. 18.

Polsat Sport