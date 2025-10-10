Spotkanie legend na meczu reprezentacji! Wspaniałe zdjęcia

Piłka nożna

Podczas meczu młodzieżowych reprezentacji Polski i Czarnogóry w eliminacjach mistrzostw Europy doszło do spotkania dwóch legend naszej kadry. Na trybunach Areny Katowice spotkali się Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski. Całe zajście uwiecznili fotoreporterzy.

fot. Cyfrasport
Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski spotkali się na meczu młodzieżowej reprezentacji Polski

W piątek 10 października naprzeciwko siebie stanęły reprezentacje Polski i Czarnogóry do lat 21. Stawką tego meczu były kolejne punkty w eliminacjach młodzieżowych mistrzostw Europy. 

 

Jak się okazało, z wysokości trybun mecz na Arenie Katowice śledziło dwóch legendarnych piłkarzy reprezentacji Polski: Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski. Zawodnicy wymienili między sobą kilka zdań, co uwiecznili fotoreporterzy znajdujący się na tym spotkaniu.

 

Lewandowski i Błaszczykowski to jedni z najbardziej znanych polskich piłkarzy na świecie. Chociaż "Kuba" już nie występuje w biało-czerwonych barwach, to nadal jest bardzo ciepło wspominany przez kibiców. Należy przypomnieć, że to właśnie od Błaszyczkowskiego Lewandowski przejął kapitańską opaskę w drużynie narodowej.

