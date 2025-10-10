Dla obu zespołów będzie to dopiero start rozgrywek TAURON Ligi, ale obie ekipy mają już sprecyzowane cele na ten sezon. Mowa tu zwłaszcza o siatkarkach z Łodzi, które będą chciały ponownie nawiązać walkę z czołówką i zagrać o mistrzostwo kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót do Bogdanki! Klub to ogłosił



W zeszłym sezonie ekipa Budowlanych zdobyła brązowy medal TAURON Ligi pokonując w ostatecznej rywalizacji zawodniczki z Bielska-Białej. Stal z kolei do samego końca walczyła o siódme miejsce, ale musiała uznać wyższość zawodniczek Chemika Police.



Obie ekipy mierzyły się ze sobą tylko czterokrotnie. Trzy razy górą w tych starciach była drużyna z Łodzi, a tylko raz wygrywała Stal. Czy tym razem Budowlane powiększą swój bilans czy może zespół z Mielca doszlusuje do wyżej notowanych rywalek? Przekonamy się w piątkowy wieczór.



Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - ITA Tools Stal Mielec od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport