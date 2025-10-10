Trefl Gdańsk rozegrał już piętnaście sezonów w PlusLidze. Największe sukcesy to wicemistrzostwo Polski z 2014 roku oraz brązowy medal wywalczony w 2018. Poprzedni sezon gdańszczanie zakończyli na jedenastej pozycji.





Zobacz także: Trenerzy drużyn PlusLigi w nowym sezonie 2025/2026. Kto prowadzi czołowe polskie kluby siatkarskie?

W przerwie między sezonami w drużynie doszło do kilku zmian. Odeszli m.in. obaj rozgrywający Kamil Droszyński i Lukas Kampa, a sportową karierę zakończył atakujący Jakub Jarosz. Gdańszczanie dokonali też kilku ciekawych transferów. Zespół wzmocnili amerykański rozgrywający Joseph Worsley oraz niemiecki przyjmujący Tobias Brand. Wydarzeniem jest powrót słynnego środkowego Piotra Nowakowskiego po przerwie spowodowanej kontuzją. Po siedmiu latach wraca do Trefla atakujący Damian Schulz.

Klub z Gdańska pozyskał również nowego sponsora tytularnego. Została nim Energa z Grupy ORLEN, a drużyna będzie występowała pod nazwą Energa Trefl Gdańsk przez dwa najbliższe sezony - 2025/26 i 2026/27.

Kto zagra w Treflu Gdańsk w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Jakie zmiany zaszły w zespole? Energa Trefl Gdańsk – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć:

Energa Trefl Gdańsk - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery Zobacz galerię

Polsat Sport