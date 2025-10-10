Triumf reprezentacji Polski! Kadra Jerzego Brzęczka bliżej mistrzostw Europy

Młodzieżowa reprezentacja Polski przystępowała do piątkowego starcia w bardzo dobrych nastrojach. Należy przypomnieć, że dla Biało-Czerwonych było to trzecie spotkanie w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21. Wcześniej Polacy rozprawili się z narodowymi drużynami Macedonii Północnej (3:0) i Armenii (4:0).

Starcie z Czarnogórą również poszło po myśli zawodników prowadzonych przez Jerzego Brzęczka. Polscy piłkarze otworzyli wynik spotkania już w czwartej minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Antoni Kozubal. Występujący na co dzień w Lechu Poznań pomocnik popisał się celnym strzałem zza pola karnego. Po jego uderzeniu piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki.

Na następne trafienie kibice zgromadzeni na trybunach Areny Katowice musieli poczekać do 23. minuty. Tomasz Pieńko zachował chłodną głowę w polu karnym przeciwników i popisał się celnym zagraniem do Oskara Pietruszewskiego. Zawodnik Jagiellonii Białystok bez większych problemów wykorzystał podanie od kolegi z kadry i podwyższył prowadzenie Polaków.

Przed końcem pierwszej połowy goście postraszyli Biało-Czerwonych. Blisko strzelenia gola był Balsa Radusinovic, jednak 21-latek trafił w słupek.

W przerwie fotoreporterzy dostrzegli na trybunach kilka ważnych osób ze świata polskiego futbolu. Na żywo to spotkanie oglądali między innymi: Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Jan Urban i Jacek Magiera.

Druga część rywalizacji też potoczyła się po myśli naszych reprezentantów. W 73. minucie drugą żółtą kartkę obejrzał Andrija Bulatovic, przez co Czarnogóra mecz musiała kończyć w dziesiątkę. Do ostatniego gwizdka żadna z ekip nie była w stanie już zmienić wyniku.

Dzięki temu triumfowi Biało-Czerwoni mają na swoim koncie dziewięć punktów i plasują się na pierwszym miejscu w tabeli. W październiku Polacy zagrają jeszcze jedno spotkanie. We wtorek zmierzą się z narodową drużyną Szwecji.

Polska - Czarnogóra 2:0 (2:0)

Bramki: Antoni Kozubal 4, Oskar Pietuszewski 23

Polska: 22. Marcel Łubik - 19. Marcel Krajewski, 4. Miłosz Matysik, 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul - 7. Oskar Pietuszewski (63, 11. Jan Faberski), 8. Mateusz Kowalczyk, 6. Antoni Kozubal (72, 15. Filip Kocaba), 16. Kacper Urbański (71, 18. Kacper Duda), 10. Tomasz Pieńko (83, 14. Maciej Kuziemka) - 21. Marcel Reguła (63, 9. Wiktor Bogacz).

Czarnogóra: 1. Benjamin Krijestarac - 7. Nikola Vuković, 2. Stefan Melentijević, 5. Damjan Dakić (77, 4. Marko Franeta), 16. Balša Vukotić - 15. Balša Radusinović (46, 21. Nenad Krivokapić), 17. Dragan Miranović (46, 22. Lazar Savović), 10. Andrija Bulatović, 18. Danilo Vukanić (63, 11. Medo Juković), 20. Lazar Knežević (46, 19. Balša Mrvaljević) - 9. Vladimir Perišić.

AA, Polsat Sport