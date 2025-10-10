Trzecia kolejka Orlen Basket Ligi rozpoczęta! Zwycięstwo na trudnym terenie

Po wyrównanym początku spotkania, to MKS zaczął przejmować inicjatywę. Po trójce Adriana Boguckiego miał już siedem punktów przewagi. W ekipie gospodarzy świetnie radził sobie Luka Sakota, ale to było za mało. Po akcjach Dale’a Bonnera różnica wzrosła do 10 punktów. Po 10 minutach było 16:25.

ZOBACZ TAKŻE: LeBron James wyłączony z gry. Znamy powód

W drugiej kwarcie DJ Laster i Mareks Mejeris dość szybko zbliżyli swój zespół na zaledwie cztery punkty. Na więcej dąbrowianie nie chcieli już pozwolić, a świetnie reagowali chociażby Luther Muhammad czy Martin Peterka. Następnie uaktywnił się także EJ Montgomery, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 28:44.

Zespół trenera Andrzeja Urbana nie zamierzał się poddawać. Zaraz po przerwie zaczął krok po kroku zmniejszać straty - dzięki rzutom DJ Lastera do zaledwie siedmiu punktów. Przyjezdni szybko opanowali nerwową sytuację. Nie do zatrzymania był Luther Muhammad, a swoje akcje dokładał EJ Montgomery. Po późniejszej trójce Dale’a Bonnera przewaga wzrosła aż do 17 punktów. Po 30 minutach i trafieniu Marcina Piechowicza było 52:72.

Ostatnia kwarta tak naprawdę niewiele zmieniała, bo ekipa trenera Krzysztofa Szablowskiego kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Co prawda w pewnym momencie Tasomix Rosiek Stal potrafiła jeszcze zbliżyć się na 11 punktów dzięki Lasterowi, ale to było zdecydowanie za mało. Ostatecznie MKS zwyciężył 91:77.

Najlepszym zawodnikiem gości był Luther Muhammad z 26 punktami, 4 zbiórkami i 4 asystami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Luka Sakota - zdobył 18 punktów i 5 zbiórek.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - MKS Dąbrowa Górnicza 77:91 (16:25, 12:19, 24:28, 25:19)

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.: Luka Sakota 18, Trenton Gibson 16, Mareks Mejeris 14, Daniel Laster 13, Daniel Gołębiewski 11, Ante Brzovic 3, Quan Jackson 2, Jacek Rutecki 0, Nikodem Czoska 0, Michał Pluta 0.

MKS Dąbrowa Górnicza: Luther Muhammad 26, Dale Bonner 12, E.J. Montgomery 12, Marc Garcia 12, Martin Peterka 12, Adrian Bogucki 9, Marcin Piechowicz 3, Maciej Zabłocki 2, Nikodem Woźny 2, Roland Curry 1, Aleksander Załucki 0, Jakub Wojdała 0.

PLK.pl