Karolina Kowalkiewicz - Julia Polastri. Kto wygrał walkę UFC? Jaki był wynik walki Kowalkiewicz?
Podczas gali UFC w Rio de Janeiro po prawie roku przerwy do oktagonu wróci Karolina Kowalkiewicz (16-9, 1 KO, 3 SUB). Rywalką Polki będzie Brazylijka Julia Polastri (13-5, 4 KO, 3 SUB). Jaki był wynik walki Kowalkiewicz - Polastri? Kto wygrał walkę Kowalkiewicz - Polastri na UFC?
Kowalkiewicz w UFC rywalizuje od 2015 roku. W tym czasie stoczyła już 18 pojedynków, a jeden z nich był walką mistrzowską. Chodzi o starcie z Joanną Jędrzejczyk z gali UFC 205. Wtedy na punkty zwyciężyła "JJ".
Od 2018 do 2021 roku Kowalkiewicz zanotowała najsłabszą serię w swojej karierze, przegrywając 5 walk z rzędu. Polka się jednak nie poddała i wygrała kolejne 4 pojedynki. Pozwoliło jej to wrócić do Top15 rankingu kategorii słomkowej.
Ostatnie dwie walki 39-latki to niestety porażki, za każdym razem z reprezentantkami Brazylii. Teraz pojawia się szansa, żeby zakończyć złą passę. Rywalką Polki będzie Polastri, dla której będzie to dopiero czwarte starcie w UFC. Jak na razie dwie walki przegrała, a jedną wygrała.
Kto wygrał walkę Kowalkiewicz - Polastri? To pytanie zadają sobie fani MMA. O tym, jaki był wynik walki Kowalkiewicz - Polastri, przekonamy się w sobotę 11 października. Polka powinna wejść do oktagonu ok. 22:30.