Wielki powrót do Bogdanki! Klub to ogłosił

Bogdanka LUK Lublin przygotowuje się do kolejnego sezonu siatkarskiego. Zespół z województwa lubelskiego będzie bronił tytułu mistrza Polski, po tym, jak historycznie (pierwszy raz) sięgnął po niego w zeszłej kampanii.

Do treningów z zespołem wrócił Marcin Komenda. 29-latek to kapitan i jeden z filarów drużyny z Lublina.

Rozgrywający w ostatnim czasie odpoczywał po intensywnym okresie reprezentacyjnym. Z kadrą w ostatnich tygodniach odniósł triumf w Lidze Narodów i zdobył brązowy medal mistrzostw świata na Filipinach.

Przygotowania do nadchodzącego sezonu są już na finiszu. Bogdanka PlusLigę zainauguruje 22 października wyjazdowym meczem z ekipą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Wcześniej natomiast LUK czeka jeszcze towarzyski turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Ten odbędzie się już w dniach 11-12 października. Transmisje w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Transmisje z meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.