Marcin Komenda wrócił do treningów z zespołem Bogdanka LUK Lublin. Rozgrywający to kapitan mistrzów Polski. W ostatnim czasie z powodzeniem bronił barw reprezentacji Polski, zwyciężając Ligę Narodów i zdobywając brązowy medal mistrzostw świata.

Wielki powrót do Bogdanki! Klub to ogłosił
fot. PAP
Marcin Komenda

Bogdanka LUK Lublin przygotowuje się do kolejnego sezonu siatkarskiego. Zespół z województwa lubelskiego będzie bronił tytułu mistrza Polski, po tym, jak historycznie (pierwszy raz) sięgnął po niego w zeszłej kampanii.

 

Do treningów z zespołem wrócił Marcin Komenda. 29-latek to kapitan i jeden z filarów drużyny z Lublina.

 

Rozgrywający w ostatnim czasie odpoczywał po intensywnym okresie reprezentacyjnym. Z kadrą w ostatnich tygodniach odniósł triumf w Lidze Narodów i zdobył brązowy medal mistrzostw świata na Filipinach.

 

Przygotowania do nadchodzącego sezonu są już na finiszu. Bogdanka PlusLigę zainauguruje 22 października wyjazdowym meczem z ekipą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

 

Wcześniej natomiast LUK czeka jeszcze towarzyski turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Ten odbędzie się już w dniach 11-12 października. Transmisje w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

 

Transmisje z meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

