Zdobyła mistrzostwo świata, a teraz mówi pas. Utytułowana siatkarka kończy karierę

Mimo że kończy karierę reprezentacyjną, w klubie nie odwiesza butów na kołek. De Gennaro od 2013 roku broni barw Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano. Przypomnijmy, że rolę kapitanki tego zespołu od lat pełni Joanna Wołosz.

O zakończeniu przygody z kadrą Azzurrich utytułowana libero poinformowała za pomocą Instagrama.

"Nadszedł czas, aby pożegnać się z niebieską koszulką. Koszulką, którą kochałam głęboko, którą szanowałam w każdym geście, którą szanowałam wkładając duszę, ciało i serce w każdy mecz, przez prawie 20 lat mojego życia. Od dawna wiedziałam, że to będzie moje ostatnie lato. Przyznaję, będę tęsknić za wszystkim. Będzie mi brakowało podróży, treningów, wychodzenia na boisko dumnie reprezentując Włochy. Będzie mi brakowało śmiechu w szatni, ciężkiej pracy na treningach, nawet rozczarowań, bo nawet te nas wzmocniły. Ale przede wszystkim będę tęsknić za emocjami. Dziękuję tym, którzy we mnie wierzyli, którzy mnie wybrali, trenowali i zachęcali. Szczególne podziękowania kieruję do mojej rodziny: zawsze przy mnie, w dobrych chwilach i szczególnie w tych najtrudniejszych, kiedy ta koszulka była za ciężka, ale nie na tyle, żebym się poddał. Ale teraz nadszedł ten czas" - napisała zawodniczka w najnowszym poście.

De Gennaro może pochwalić się wieloma sukcesami zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Na swoim koncie posiada aż osiem mistrzostw Włoch i siedem Pucharów Włoch. Trzykrotnie wygrała Ligę Mistrzyń oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

38-latka w zeszłym roku cieszyła się ze złota igrzysk olimpijskich. Do tego dwukrotnie wygrała Ligę Narodów i sięgnęła po mistrzostwo Europy. Na mundialu wywalczyła trzy dwa medale - złoto, srebro oraz brąz.