30-letni Rinderknech rozgrywa najlepszy turniej w swojej karierze. Już po drodze do półfinału pokonał kilku rozstawionych zawodników, począwszy od trzeciego w światowym rankingu Niemca Alexandra Zvereva, przez Czecha Jiriego Leheckę (nr 15.) i Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a (nr 12.).

W sobotę wydawało się, że jego piękna historia zakończy się na półfinale, bowiem po jednym przełamaniu przegrał pierwszego seta z rozstawionym z numerem 16. Miedwiediewem 4:6. W drugiej partii wszedł jednak na wyższe obroty, wygrał dwa gemy przy serwisie rok młodszego rywala, utrzymując przy tym swoje podanie, i zwyciężył 6:2.

Decydująca odsłona była najbardziej wyrównana, obaj tenisiści grali bardzo dobrze przy swoim serwisie, żaden z nich nie był w stanie przełamać drugiego. Kluczowy okazał się dziesiąty gem, w którym Francuz wykorzystał drugiego break-pointa i tym samym drugą piłkę meczową, triumfując 6:4.

Sam awans do finału zapewnił notowanemu obecnie na 54. pozycji w światowym rankingu Rinderknechowi awans na najwyższe w karierze miejsce, w najgorszym wypadku 28., a w najlepszym - 22.

To będzie jego pierwszy mecz o tytuł w imprezie rangi 1000, a drugi w cyklu ATP w karierze. W 2022 roku przegrał decydujące spotkanie w Adelajdzie.

W niedzielnym finale Francuz zmierzy się z doskonale sobie znanym rywalem... kuzynem Vacherotem, który kilka godzin wcześniej sprawił sensację, pokonując 24-krotnego zwycięzcę turniejów wielkoszlemowych, Serba Novaka Djokovica (nr 4.) 6:3, 6:4.

- Cała rodzina śledzi turniej z domu. Jesteśmy w swoim małym świecie tutaj. Ten turniej jest niesamowity - przyznał Rinderknech po wygranym półfinale.

Urodzony we francuskim Roquebrune-Cap-Martin Vacherot przyjechał do Szanghaju, choć 204. miejsce w klasyfikacji ATP, jakie zajmował do tej pory (najwyżej dotarł do 110.), nie gwarantowało mu nawet występu w kwalifikacjach. Ostatecznie w nich wystąpił, wygrał dwa spotkania, a następnie już sześć w turnieju głównym i został pierwszym tenisistą z Monako w finale zawodów ATP. Jest też pierwszym reprezentantem swojego kraju, który pokonał tenisistę z czołowej dziesiątki rankingu.

- Nie zdaję sobie sprawy z tego, co się stało, więc nie mogę nic o tym powiedzieć. Muszę się uszczypnąć, żeby uwierzyć. Gra z Novakiem po drugiej stronie siatki to bezcenne doświadczenie. Myślę, że mam wiele do nauczenia się z tego meczu od niego. Mam wiele do zapamiętania - przyznał 26-letni Monakijczyk po starciu z Djokovicem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Valentin Vacherot - Arthur Rinderknech na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 10:30.

KP, PAP