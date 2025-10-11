Białystok Boxing Show IX. Wyniki i skróty walk
11 października w Białymstoku odbędzie się dziewiąta edycja gali Białystok Boxing Show. W walce wieczoru wystąpi Bartłomiej Przybyła (9-2, 3 KO), który zmierzy się z doświadczonym Tuomo Eronenem (22-7, 9 KO) z Finlandii. Sprawdźcie wyniki gali Białystok Boxing Show IX.
Dla 26-letniego pięściarza z Polski będzie to powrót do krajowego ringu po dwóch występach w Arabii Saudyjskiej, gdzie rywalizował w turnieju WBC Grand Prix. Starcia w Rijadzie nie ułożyły się po jego myśli, dlatego w Białymstoku Przybyła będzie chciał udowodnić, że wciąż potrafi walczyć na wysokim poziomie. Jego przeciwnik, Eronen, ma w dorobku walki o pasy WBA Continental oraz mistrzostwo Unii Europejskiej (EBU-EU).
W co-main evencie zobaczymy pojedynek Bartłomieja Szczęsnego z Elvisem Smajlovicem. Niepokonany dotąd Polak systematycznie buduje swój rekord - choć w starciu z Ivanem Lysytsíą zanotował remis, to od tamtej pory odniósł cztery zwycięstwa, z czego trzech rywali zakończył przed czasem.
Podczas gali kibice będą mogli również zobaczyć w akcji innych utalentowanych zawodników, m.in. Witalija Stalczenkę, Oliwiera Szota, Mateusza Białeckiego oraz Damiana Cieślika.
Wyniki gali Białystok Boxing Show IX:
Walka wieczoru:
Bartłomiej Przybyła - Tuomo Eronen (8 rund, waga junior półśrednia)
Karta główna:
Bartłomiej Szczęsny - Elvis Smajlovic (6 rund, waga ciężka)
Oliwier Szot - Mateusz Białecki (6 rund, waga lekkośrednia)
Damian Cieślik - Andrei Hramyka (4 rundy, waga super średnia)
Witalij Stalczenko - Dzemal Bosnjak (8 rund, waga junior ciężka)
Łukasz Szczepaniak pokonał Michała Malickiego jednogłośną decyzją sędziów.
Krystian Przytuła pokonał Archila Gigolashviliego przez KO w trzeciej rundzie
Krzysztof Micewicz pokonał Szymona Rzekosa jednogłośną decyzją sędziów
Filip Dziaduła pokonał Patryka Dużeja jednogłośną decyzją sędziów
Transmisja gali Białystok Boxing Show IX od godziny 19.00 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.