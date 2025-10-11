Białystok Boxing Show IX. Wyniki i skróty walk

Dla 26-letniego pięściarza z Polski będzie to powrót do krajowego ringu po dwóch występach w Arabii Saudyjskiej, gdzie rywalizował w turnieju WBC Grand Prix. Starcia w Rijadzie nie ułożyły się po jego myśli, dlatego w Białymstoku Przybyła będzie chciał udowodnić, że wciąż potrafi walczyć na wysokim poziomie. Jego przeciwnik, Eronen, ma w dorobku walki o pasy WBA Continental oraz mistrzostwo Unii Europejskiej (EBU-EU).



W co-main evencie zobaczymy pojedynek Bartłomieja Szczęsnego z Elvisem Smajlovicem. Niepokonany dotąd Polak systematycznie buduje swój rekord - choć w starciu z Ivanem Lysytsíą zanotował remis, to od tamtej pory odniósł cztery zwycięstwa, z czego trzech rywali zakończył przed czasem.



Podczas gali kibice będą mogli również zobaczyć w akcji innych utalentowanych zawodników, m.in. Witalija Stalczenkę, Oliwiera Szota, Mateusza Białeckiego oraz Damiana Cieślika.



Wyniki gali Białystok Boxing Show IX:



Walka wieczoru:



Bartłomiej Przybyła - Tuomo Eronen (8 rund, waga junior półśrednia)



Karta główna:



Bartłomiej Szczęsny - Elvis Smajlovic (6 rund, waga ciężka)

Oliwier Szot - Mateusz Białecki (6 rund, waga lekkośrednia)

Damian Cieślik - Andrei Hramyka (4 rundy, waga super średnia)

Witalij Stalczenko - Dzemal Bosnjak (8 rund, waga junior ciężka)

Łukasz Szczepaniak pokonał Michała Malickiego jednogłośną decyzją sędziów.

Krystian Przytuła pokonał Archila Gigolashviliego przez KO w trzeciej rundzie

Krzysztof Micewicz pokonał Szymona Rzekosa jednogłośną decyzją sędziów

Filip Dziaduła pokonał Patryka Dużeja jednogłośną decyzją sędziów



Transmisja gali Białystok Boxing Show IX od godziny 19.00 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.