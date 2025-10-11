Od 0:2 do 3:2! Tie-break rozstrzygnął starcie czołowych drużyn PlusLigi

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla szybko zaaklimatyzowali się w hali Globus i uzyskali przewagę w premierowej partii (5:8 - po asie Mirana Kujundzicia). W dalszej części seta utrzymywali wyraźną przewagę (8:11, 15:19), grając pewniej i skuteczniej od gospodarzy. Seta zakończył skutecznym atakiem Nicolas Szerszeń (22:25).

Druga odsłona również toczyła się przy przewadze jastrzębian (5:8, 8:12). W środkowej części seta siatkarze Bogdanki złapali kontakt z rywalami (14:15), ale w odpowiedzi goście wygrali pięć kolejnych akcji (14:20) i mogli kontrolować sytuację w końcówce. Wynik seta na 19:25 ustaliła przestrzelona zagrywka lublinian.

Na początku trzeciego seta, z powodu kłopotów z mięśniami brzucha, boisko na pewien czas musiał opuścić Adrian Staszewski. Lepiej niż w poprzednich partiach prezentowali się siatkarze Bogdanki, którzy uzyskali punktową zaliczkę (9:7, 15:12). W końcówce jastrzębianie wyrównali po ataku Mirana Kujundzicia (21:21), ale kluczowe akcje padły łupem gospodarzy. Mateusz Malinowski wywalczył piłkę setową (24:21), a brakujący punkt dołożył najnowszy nabytek lublinian - Jackson Young (25:22).

Początek czwartej partii przyniósł wyrównaną grę obu ekip (8:8), ale później pięć kolejnych akcji wygrali lublinianie (13:8), którzy mieli wyraźną przewagę w ofensywie i przejęli inicjatywę. Utrzymywali wyraźną przewagę (19:12, 23:15), a zryw jastrzębian nastąpił zbyt późno. Przestrzelona zagrywka gości zamknęła tę część meczu (25:20).

Spotkanie rozstrzygnęło się więc w tie-breaku. W nim wynik krążył wokół remisu, przy zmianie stron punkt zaliczki po ataku Mirana Kujundzicia mieli jastrzębianie (7:8). Losy seta rozstrzygnęły się w końcówce, w której goście popełnili dwa kosztowne błędy. Zepsuta zagrywka i autowy atak ze środka przesądziły o porażce siatkarzy Jastrzębskiego Węgla i przypieczętowały awans mistrzów Polski do finału turnieju (15:13).

Jastrzębianie przyjechali na turniej do Lublina bez Michała Gierżota, którego na Śląsku zatrzymała choroba. W zastępstwie, w kadrze zespołu znalazł się Michal Balaz z jastrzębskiej Akademii Talentów.

Bogdanka LUK Lublin – JSW Jastrzębski Węgiel 3:2 (22:25, 19:25, 25:22, 25:20, 15:13)

LUK: Aleks Grozdanov, Hilir Henno, Marcin Komenda, Kewin Sasak, Jakub Wachnik, Daenan Gyimah – Thales Hoss (libero) oraz Jackson Young, Mateusz Malinowski, Rafał Prokopczuk, Maciej Zając. Trener: Stephane Antiga.

JSW: Łukasz Kaczmarek, Miran Kujundzić, Anton Brehme, Jordan Zaleszczyk, Benjamin Toniutti, Nicolas Szerszeń – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Adrian Staszewski, Adam Lorenc, Mateusz Kufka, Jakub Jurczyk (libero). Trener: Andrzej Kowal.