W pierwszym półfinale tegorocznej edycji turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza naprzeciwko siebie staną dwie siatkarskie potęgi z polskiego podwórka. Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z JSW Jastrzębskim Węglem.

ZOBACZ TAKŻE: Pech polskiej siatkarki! Kontuzja już w pierwszym meczu sezonu

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie ekipa z Lublina z Wilfredo Leonem w składzie sięgnęła po mistrzostwo kraju. Jastrzębski Węgiel zajął natomiast czwarte miejsce, po tym jak przegrał walkę o brąz PGE Projektem Warszawa.

Obie drużyny będą chciały sprawdzić swoją formę przed zbliżającym się sezonem PlusLigi. Zarówno Bogdanka LUK Lublin, jak i JSW Jastrzębski Węgiel sezon 2025/2026 rozpoczną 22 października. Obecni mistrzowie zmierzą się z zespołem Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, natomiast JW zagra z ekipą Indykpol AZS Olsztyn.

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza, który w trakcie swej bogatej kariery wywalczył z reprezentacją Polski mistrzostwo świata (Meksyk 1974), złoty medal olimpijski (Montreal 1976) i czterokrotnie wicemistrzostwo Europy. Z włoskim klubem Santal Parma zdobył Puchar Mistrzów w 1985 roku.

Po śmierci Wójtowicza turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach Bogdanka Volley Cup triumfowały LUK Lublin (2022) i Saturnia Catania (2023). W poprzedniej edycji rozegranej we wrześniu 2024 roku wygrali siatkarze Sir Susa Vim Perugia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin – JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

