W turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza zagrały cztery drużyny - Bogdanka LUK Lublin, JSW Jastrzębski Węgiel, PGE Projekt Warszawa oraz Cisterna Volley. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów turnieju siatkarskiego Bogdanka Volley Cup 2025.

Bogdanka Volley Cup 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)
fot. Bogdanka LUK Lublin/Facebook
Włoska Cisterna Volley oraz trzy czołowe polskie drużyny - Bogdanka LUK Lublin, JSW Jastrzębski Węgiel i PGE Projekt Warszawa grają w czwartej edycji międzynarodowego turnieju siatkarskiego Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza w Lublinie.

W sobotę w lubelskiej hali Globus rozegrano półfinały turnieju siatkarskiego Bogdanka Volley Cup. W spotkaniu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel, dwa pierwsze sety padły łupem jastrzębian, ale gospodarze zdołali odwrócić losy meczu i wygrali w tie-breaku 15:13. Starcie PGE Projekt Warszawa - Cisterna Volley nie przyniosło większych emocji. Siatkarze Projektu pewnie pokonali włoskiego przeciwnika 3:0.

 

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza – mistrza świata i złotego medalisty olimpijskiego. Po jego śmierci turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii. W poprzednich edycjach triumfowały LUK Lublin (2022), Saturnia Catania (2023) oraz Sir Susa Vim Perugia (2024).

 

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza - wyniki meczów:

 

2025-10-11: Bogdanka LUK Lublin – JSW Jastrzębski Węgiel 3:2 (22:25, 19:25, 25:22, 25:20, 15:13)
2025-10-11: PGE Projekt Warszawa – Cisterna Volley 3:0 (25:19, 25:17, 25:18)

 

2025-10-12: JSW Jastrzębski Węgiel – Cisterna Volley (niedziela, godzina 15.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go) /mecz o 3. miejsce
2025-10-12: Bogdanka LUK Lublin – PGE Projekt Warszawa (niedziela, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go) /finał.

RM, Polsat Sport
