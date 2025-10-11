Cafe Futbol - 12.10. Transmisja TV i stream online

W najbliższym odcinku magazynu Cafe Futbol gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Roman Kosecki, Tomasz Hajto, Marek Wasiluk oraz Roman Kołtoń.

Nasi stali eksperci krytycznym okiem spojrzą na reprezentację Polski Jana Urbana. Program będzie się kręcił wokół naszej kadry, dzięki specjalnie przygotowanym materiałom reporterskim. Sprawdzimy, czy Jan Urban ma aż na tyle szeroki skład, by pozwolić sobie na eksperymentowanie.

W dalszej części programu goście w studiu pochylą się nad kolejnym przeciwnikiem Biało-Czerwonym. W niedzielę Polska zagra na wyjeździe z Litwą.

Transmisja Cafe Futbol w niedzielę od 11:00 w Polsacie Sport 2, Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Po zakończeniu części zasadniczej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.