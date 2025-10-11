Tauron Liga: Lotto Chemik Police - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo

Lotto Chemik Police to drużyna, w której zaszło sporo zmian. W drużynie z poprzedniego sezonu pozostało pięć zawodniczek, a największym wzmocnieniem jest powrót doświadczonej przyjmującej Natalii Mędrzyk. Skład policzanek wydaje się nieco silniejszy, niż przed rokiem. Wówczas klub miał ogromne kłopoty finansowe i obawiano się, że nie zdoła utrzymać się w Tauron Lidze. Policzanki sprawiły miłą niespodziankę i awansowały do play-off, zajmując ostatecznie siódme miejsce.





– W tamtym sezonie awans do fazy play off i siódme miejsce, to było chyba maksimum, jakie mogliśmy osiągnąć. Teraz zespół wydaje się mocniejszy. Jestem zwolennikiem takiego podejścia, że każda drużyna zaczyna z zerowym kontem. My też. Więc na równi ze wszystkimi będziemy bili się o mistrzostwo. W tej rywalizacji mamy być próżni, pyszni i bezczelni. Walczymy o pełną pulę – powiedział przed sezonem trener Chemika Dawid Michor.

Sokół & Hagric Mogilno w poprzednim sezonie debiutował w siatkarskiej ekstraklasie. Drużyna wykonała swój cel i zdołała utrzymać się w elicie, zajmując jedenaste miejsce w końcowej klasyfikacji. Przed obecnym sezonem w kadrze Sokoła zaszło sporo zmian, w drużynie pozostały jedynie cztery siatkarki, a dołączyło dziewięć nowych zawodniczek.

– Nasza gra będzie ewaluować z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem. Nie powiem teraz, że jesteśmy w stu procentach poukładani i dobrze gramy w siatkówkę. Żaden trener tego nie powie. Każdy tydzień meczowy będzie dawał nam dużo, bo dochodzą zupełnie inne emocje, zupełnie inna presja, niż ta, jaką ja jestem w stanie narzucić drużynie podczas treningów czy na sparingach – przyznał przed startem rozgrywek szkoleniowiec klubu z Mogilna Mateusz Grabda.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn wywalczy awans do fazy zasadniczej. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Lotto Chemik Police – Sokół & Hagric Mogilno w sobotę 11 października o godzinie 12.30 na Polsatsport.pl.

