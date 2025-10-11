Co za nerwy! Górnik Zamek Książ ze zwycięstwem w derbach Dolnego Śląska

Obie ekipy na początku spotkania nie imponowały skutecznością, ale to gospodarze utrzymywali się na małym prowadzeniu. Po wsadzie Taurasa Jogeli byli lepsi o pięć punktów. Dopiero później De’Jon Davis i Issuf Sanon zbliżali wrocławian na zaledwie punkt. Ostatecznie dzięki rzutom wolnym Elijah Pembertona po 10 minutach było 17:14.

ZOBACZ TAKŻE: Spał pijany za kierownicą. Legenda NBA zatrzymana przez policję

Od początku drugiej kwarty świetnie z dystansu zaczęli rzucać chociażby Sanon i Jakub Nizioł, a WKS Śląsk zaczął uciekać - nawet na 10 punktów. Wyka i Pemberton krok po kroku zmniejszali tę różnicę. Po kolejnej trójce Avery’ego Andersona wałbrzyszanie przegrywali tylko dwoma punktami, a do remisu doprowadzał Jogela. Ostatecznie dzięki Lovellowi Cabbilowi pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:41.

Po przerwie zespół trenera Andrzeja Adamka ponownie pokazywał się z dobrej strony w ataku. Po akcjach Ike’a Smitha i Taurasa Jogeli uciekał na sześć punktów. Ekipa z Wrocławia oczywiście nie zamierzała się poddawać i dzięki trafieniom chociażby Jakuba Nizioła czy Stefana Djordjevicia zbliżała się ponownie na punkt. Błażej Kulikowski po chwili doprowadzał do wyrównania. Po trójce Dariusza Wyki po 30 minutach było 60:57.

Lovell Cabbil na początku czwartej kwarty sprawiał, że gospodarze uciekali już na dziewięć punktów. Wrocławianie teraz długo mieli problem, aby jeszcze nawiązać rywalizację. Dopiero na około minutę przed końcem po trójkach Graya i Kirkwooda zbliżyli się na cztery punkty. To nie było koniec - swoje akcje dołożyli zaraz Nizioł oraz ponownie Gray, a WKS Śląsk był na prowadzeniu! Bohaterem w ostatniej akcji został Lovell Cabbil - jego niesamowity rzut zapewnił Górnikowi Zamek Książ zwycięstwo 85:83!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Lovell Cabbil - do 20 punktów dołożył 5 zbiórek i 4 asysty. W ekipie gości wyróżniał się Kadre Gray z 16 punktami, 5 zbiórkami i 3 asystami.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych – Śląsk Wrocław 85:83 (17:14, 25:27, 18:16, 25:26)

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Lovell Cabbil 20, Tauras Jogela 17, Elijah Pemberton 12, Dariusz Wyka 12, Ike Smith 10, Barret Benson 7, Avery Anderson III 5, Kacper Marchewka 2, Grzegorz Kulka 0, Maciej Bojanowski 0

Śląsk Wrocław: Kadre Gray 16, Iussuf Sanon 14, Jakub Nizioł 10, Dejon Davis 9, Błażej Kulikowski 9, Noah Kirkwood 8, Stefan Djordjevic 8, Jared Coleman-Jones 4, Aleksander Wiśniewski 3, Jakub Urbaniak 2

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PLK.pl