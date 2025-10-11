Klub Cuprum Stilon Gorzów powstał w 2024 roku w wyniku fuzji grającej w PlusLidze drużyny Cuprum Lubin z drugoligowym zespołem Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów. Klub z Lubina grał w PlusLidze od 2014 roku, a najlepszym wynikiem było piąte miejsce wywalczone w 2016 roku. W pierwszym sezonie Cuprum Stilon Gorzów zakończył rozgrywki na dwunastej pozycji.

W przerwie między sezonami w drużynie zaszło sporo zmian. Najważniejsze pożegnania wśród siatkarzy to odejście reprezentacyjnego libero Maksymiliana Graniecznego oraz zmiana rozgrywającego. Vuka Todorovicia miał początkowo zastąpić Eduardo Carisio, ale Brazylijczyk doznał poważnej kontuzji i w Stilonie zagra ostatecznie jego rodak Thiago Veloso.



W klubie z Gorzowa doszło też do zmiany trenera. Do JSW Jastrzębskiego Węgla odszedł Andrzej Kowal, a zastąpił go francuski szkoleniowiec Hubert Henno. W Cuprum Stilonie zagra również syn nowego szkoleniowca - utalentowany przyjmujący Mathis Henno.

Kto zagra w Cuprum Stilonie Gorzów w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Jakie zmiany zaszły w zespole? Cuprum Stilon Gorzów – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć:

Cuprum Stilon Gorzów - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

