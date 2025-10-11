El. MŚ 2026: Dania - Grecja. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Dania - Grecja to ważny mecz grupy C eliminacji mistrzostw świata 2026. Gdzie obejrzeć? Transmisja meczu Dania - Grecja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

fot. PAP

Duńczycy spisują się bardzo dobrze w eliminacjach mundialu. Pokonali już Grecję (3:0) i Białoruś (9:0) oraz zremisowali ze Szkocją (0:0). W trzech spotkaniach nie stracili jeszcze bramki.

Grecy są w trudniejszej sytuacji, gdyż mają na koncie tylko trzy punkty. Zdobyli je, ogrywając Białoruś (5:1). Później przegrali z Danią (0:3) oraz Szkocją (1:3). Niedzielne spotkanie będzie więc dla nich szansą na zrewanżowanie się Danii za porażkę z września tego roku.

Transmisja meczu Dania - Grecja w niedzielę 12 października w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go od 20.35.

 

