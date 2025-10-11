Eliminacje MŚ 2026: Estonia - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

Eliminacje mistrzostw świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Większość reprezentacji uczestniczących w rozgrywkach ma już za sobą ponad połowę spotkań w grupach, a to oznacza, że zbliża się czas rozstrzygnięć.

Wkrótce poznamy zespoły, które wywalczą bezpośredni awans na mundial, te, które będą musiały szukać swojej szansy w barażach, oraz drużyny, dla których marzenia o wyjeździe na mistrzostwa świata zakończą się przedwcześnie.

Na ten moment żadna z ekip nie ma jeszcze zapewnionego miejsca na MŚ, jednak większości drużyn pozostały już tylko trzy lub cztery kolejki. Najbliżej upragnionego awansu są reprezentacje Norwegii i Anglii, które z wyraźną przewagą przewodzą swoim grupom eliminacyjnym.

Mundial 2026 rozpocznie się 11 czerwca, a finał zostanie rozegrany 19 lipca. Przyszłoroczne mistrzostwa świata zostaną rozegrane w Kanadzie, Meksyku i USA.

IM, Polsat Sport