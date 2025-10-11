Eliminacje MŚ 2026: Holandia - Finlandia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Holendrzy przewodzą tabeli grupy G eliminacji MŚ. Stracili oni punkty tylko w jednym spotkaniu - w starciu z Polską w Rotterdamie, zakończonym remisem 1:1. Bramkę dla Biało-Czerwonych zdobył wówczas Matty Cash. We wszystkich pozostałych meczach "Oranje" byli bezbłędni - w ostatnim występie grupowym pewnie pokonali na wyjeździe Maltę 4:0. Z dorobkiem 13 punktów zespół Ronaldа Koemana wyprzedza Polaków o trzy "oczka" i może pochwalić się najlepszym bilansem bramkowym w całej grupie eliminacyjnej - zarówno pod względem liczby zdobytych goli, jak i najmniejszej liczby straconych.



Finowie po czwartkowym zwycięstwie 2:1 nad Litwą zrówna­li się punktami z reprezentacją Polski, choć mają na koncie jeden rozegrany mecz więcej. W dotychczasowych spotkaniach ekipa z północy Europy przegrała tylko dwukrotnie - z Holandią (0:2) i Polską (1:3).



Zbliża się decydująca faza rywalizacji w "polskiej" grupie G eliminacji mistrzostw świata 2026. Litwa, Malta i Finlandia rozegrały już po sześć spotkań, co oznacza, że mają przed sobą tylko dwie szanse na zdobycie punktów. Polska i Holandia mają natomiast jeden mecz rozegrany mniej, co daje im realną przewagę w walce o awans. Podopieczni Jana Urbana zmierzą się jeszcze z: Litwą (12 października), Holandią (14 listopada) i Maltą (17 listopada).



Transmisja meczu Holandia - Finlandia w eliminacjach mistrzostw świata 2026 w Polsacie Sport 2 oraz online na platformie Polsat Box Go.